In queste ore il cantante Fabio Rovazzi è stato colpito da un grave lutto, ovvero, la perdita della sua amata nonna. Lo youtuber ha annunciato il decesso a tarda sera su Instagram in quanto la donna si è spenta nella giornata del 17 gennaio 2022. In merito alle cause, il giovane è stato piuttosto vago, tuttavia, ha pubblicato ugualmente un post struggente che ha generato sui social una valle di lacrime.

L’annuncio della morte della nonna di Fabio Rovazzi

Il 17 gennaio è venuta a mancare la nonna di Fabio Rovazzi, proprio un giorno prima del compleanno del giovane. Il cantante, dunque, ha deciso di salutare l’anziana parente omaggiandola con delle foto e un video, che riguarda uno degli ultimi momenti sereni trascorsi in famiglia con la nonna. Nel primo scatto sono immortalati Fabio e la donna seduti su un divano. Le espressioni sono ilari e sorridenti. Il secondo contenuto, invece, è caratterizzato da un video in cui è ripresa parte della famiglia intenta a giocare con delle carte giganti.

A tal proposito, il cantante ha specificato: “Ti avevo comprato delle carte giganti perché ultimamente iniziavi a vederci di meno, ma nonostante questo riuscivi sempre a battermi“. L’ultimo scatto, invece, è una foto in bianco e nero in cui sono immortalati i suoi nonni insieme. Adesso, a distanza di quasi due anni i due si sono finalmente ricongiunti. Questa è l’unica consolazione del ragazzo che, infatti, ha scritto: “Sono felice di pensare che ora hai finalmente raggiunto il nonno che da due anni ti aveva lasciata sola“.

Il post struggente

Nel corso del post strappalacrime, poi, Fabio Rovazzi non ha potuto fare a meno di fare anche un riferimento al giorno del suo compleanno, che cade proprio oggi 18 gennaio. A tal riguardo, il protagonista ha scritto: “Certo scegliere proprio il giorno prima del mio compleanno… vabbè un giorno ne discuteremo…”

In merito alle cause del decesso non sono trapelate molte informazioni, tuttavia, pare si sia trattato di una cosa relativamente inaspettata. Fabio, infatti, ci ha tenuto a puntualizzare che a Natale tutta la famiglia fosse riunita e la nonna era insieme a loro. Tuttavia, nell’ultimo periodo Rovazzi si era reso conto che qualcosa non andasse, sta di fatto che ha chiosato il suo intervento commemorativo in questo modo:

“Ieri sono tornato indietro e sono corso a darti un bacino sulla fronte perché dentro di me sapevo che ci stavi salutando“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Rovazzi (@rovazzi)