Arisa non sarà tra i big in gara al Festival di Sanremo di quest’anno, una notizia ufficializzata dopo che Amadeus ha comunicato la lista ufficiale degli artisti che concorreranno alla vittoria della kermesse sanremese. A distanza di un mese, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Arisa ha scelto di commentare per la prima volta la sua reazione dopo aver saputo di essere stata scartata dal direttore artistico del Festival.

Arisa scartata dal Festival di Sanremo, la sua reazione

Mi è dispiaciuto di non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti. Io tento sempre di partecipare perché il mio sogno è quello di andare all’Eurovision Song Contest. Mi sento profondamente italiana e quindi mi piacerebbe rappresentare il nostro Paese all’estero. Vorrei diventare una piccola Pausini, senza pretese.

Un sogno che, almeno per quest’anno, la vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle non potrà esaudire. E a proposito dello show televisivo di Rai 1, Arisa – che si è presentata con un vistoso cambio di look rispetto alla finale di Ballando – ha lasciato intendere che la storia con il ballerino Vito Coppola è da considerarsi conclusa:

Quando finisce qualcosa taglio i capelli. Anche in amore quando sento che una relazione è finita mi raso a zero.

Arisa ritrova il sorriso grazie a Maria De Filippi (e Amici)

Per fortuna, a farle tornare il sorriso è stata Maria De Filippi, che l’ha invitata come ospite in una delle ultime puntate di Amici, dove nella passata stagione Arisa ha rivestito il ruolo di giudice. Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, l’artista ha manifestato tutta la propria felicità per essere tornata anche solo per un giorno a respirare l’atmosfera del talent di Canale 5:

È stata una bellissima emozione. Amici è casa e famiglia. Adoro Maria e l’energia da sogno che trasuda da questi ragazzi. Mi piacerebbe ritornare.

Maria De Filippi, che quest’anno ha sostituito Arisa con Lorella Cuccarini, ingaggiando Raimondo Todaro in uscita da Ballando con le stelle in qualità di nuovo professore di danza, raccoglierà l’assist lanciato della cantante?

