L’oroscopo della settimana dal 17 al 23 gennaio sarà caratterizzato da tante novità che, in modo più o meno marcato, rivoluzioneranno la nostra vita quotidiana. Gli astri avranno una una grande influenza sulla vita sentimentale, lavorativa e sociale di ciascuno di noi perché incideranno sulle nostre scelte. Alcuni segni faranno di tutto per riportare il rapporto di coppia sulla buona strada, mentre altri saranno costretti a prendere decisioni difficili.

In particolare, il Toro, la Vergine e l’Acquario perderanno la pazienza molto facilmente, mentre il Cancro, la Bilancia e i Pesci saranno inclini al dialogo. Il Leone e il Capricorno si dedicheranno al partner, al contrario dello Scorpione che preferirà concentrarsi sull’amore.

Per avere una visione più dettagliata dell’oroscopo della settimana, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 gennaio: Toro poco paziente, Cancro sereno

Ariete: questa settimana, per il vostro segno, non sarà affatto sfortunata. Ci saranno momenti di indecisione e altri che richiederanno la vostra pazienza. Sarete molto fiduciosi nelle vostre capacità e non vi farete abbattere da chi avrà un pensiero diverso dal vostro. Film consigliato: Brazen ( Netflix).

Toro: tenderete ad arrabbiarvi spesso. Per voi, non sarà facile mantenere il controllo, soprattutto sul posto di lavoro. Inavvertitamente, potreste essere coinvolti in una discussione poco piacevole. La cosa migliore sarà rispettare il proprio punto di vista e parlare in modo sincero. Film consigliato: Don’t Look Up (Netflix).

Gemelli: avrete paura di non riuscire scoprire il vostro talento. Cercherete di cogliere ogni occasione utile, però, le incertezze rimarranno. Per fortuna, il partner sarà in grado di darvi tutto il suo supporto emotivo e di consolarvi nei momenti più difficili. Film consigliato: Time is up (Prime Video).

Cancro: farete di tutto per non lasciarvi trasportare dall’ansia e dalla paura. Crederete molto nel dialogo tra le persone e proverete a mettere alla prova questo vostro pensiero. Non avrete alcuna difficoltà a interagire con gli altri, né a pronunciare parole di conforto. Film consiglio: La casa inquietante (Netflix).

16-23 gennaio, oroscopo settimanale: Vergine nervosa, Scorpione dolce

Leone: sarete totalmente rapiti dal partner. Il vostro incredibile rapporto vi porterà a prendere decisioni importanti e a investire nella vita di coppia. Le persone che vi saranno accanto non potranno fare a meno di sostenervi, ma ci sarà anche chi vi osserverà con perplessità. Film consigliato: Cambia tutto (Prime Video).

Vergine: sarete poco comprensivi nei confronti del partner e degli amici. Tenderete a essere molto pignoli e a scegliere con poca cura le parole da usare. Qualcuno potrebbe rimanere molto deluso dal vostro comportamento e rispondere di conseguenza. L’oroscopo della settimana vi suggerisce di non esagerare. Film consigliato: La donna alla finestra (Netflix).

Bilancia: tenderete a risolvere tutto con molta facilità. Nelle discussioni con gli altri, preferirete non far passare del tempo e correre subito ai ripari. Userete un tono gentile ed empatico, in modo da permettere anche alle persone care di esprimere il loro punto di vista. Film consigliato: Alla scoperta di Ohana (Netflix).

Scorpione: non riuscirete a smettere di pensare alla persona amata. Sarete molto coinvolti da lei e proverete a organizzare qualcosa di dolce da fare insieme. Il partner mostrerà massimo rispetto per i vostri sentimenti, ma potrebbe avere qualcosa di importante da dirvi. Film consigliato: Dark Hall (Prime Video)

Oroscopo e profili zodiacali dal 16 al 23 gennaio: Capricorno innamorato, Acquario impulsivo

Sagittario: anche se non vedrete l’ora di farvi nuovi amici, non riuscirete a essere totalmente voi stessi. Avrete paura di lasciarvi andare e di dire la cosa sbagliata. Controllerete con attenzione i vostri comportamenti, cercando non non superare un determinato limite. Film consigliato: Thelma (Prime Video).

Capricorno: tutte le vostre attenzioni saranno rivolte al partner. Il vostro obiettivo sarà quello di vivere una settimana all’insegna dell’amore e della complicità. Vi farete scivolare addosso le parole altrui, perché ciò che conterà sarà solo la felicità di coppia. Attenzione, però, a non ignorare gli amici. Film consigliato: Madame Hyde (Prime Video).

Acquario: vorreste far capire a tutti il vostro punto di vista, ma farete fatica ad esprimervi. Questo vi renderà molto nervosi e vi spingerà ad usare parole inappropriate. L’oroscopo della settimana vi consiglia di non aver paura di chiedere scusa e di chiedere aiuto alle persone care. Film consigliato: L’apparenza delle cose (Netflix).

Pesci: ascolterete con molta attenzione le persone che vi saranno accanto. Sarete interessati alle loro opinioni e prenderete in grande considerazione i consigli che riceverete. Nonostante questo, però, sarete disposti a lottare contro tutti pur di realizzare i vostri sogni nel cassetto. Film consigliato: La forma della voce (Netflix).