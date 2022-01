La terza stagione de Il Cantante Mascherato, quella del 2022, si appresta ad aprire i battenti. Come ogni volta, però, la produzione è serratissima in merito ai concorrenti che prenderanno parte al talent show, proprio perché lo scopo del programma è quello di indovinare chi si nasconde dietro le varie maschere. Malgrado di notizie certe non ce ne siano, però, scopriamo quali sono le ipotesi più papabili in merito ai concorrenti che stanno imperversando sul web in questo periodo.

Chi sono i possibili concorrenti de Il Cantante Mascherato

Il magazine Nuovo Tv ha riportato alcune indiscrezioni in merito a quali potrebbero essere i vip nascosti dietro le maschere. Per l’edizione di quest’anno, contrariamente alle precedenti, Milly Carlucci ha voluto ben 12 concorrenti. In queste ore sono trapelati i nomi di almeno 8 possibili partecipanti di questa edizione del talent show.

I nomi attualmente in lizza sono: Ivana Spagna, Enrico Brignano, Fiordaliso, Giorgio Panariello, Paolo Kessisoglu, Marco Carta e Cristina D’Avena. Alla lista, poi, si aggiunge anche un ex concorrente del GF Vip 5, ovvero, Pierpaolo Pretelli. Di nessuno di questi nomi, chiaramente, vi è una certezza assoluta ed è escluso che esse possano arrivare in quanto i concorrenti sono vincolati a un rigido contratto di riservatezza.

Altri spoiler sul talent show

Notizia alquanto certa, invece, sembra quella secondo cui ci sarà Simone Di Pasquale nel cast. Lui andrà a ricoprire il ruolo precedentemente interpretato da Raimondo Todaro, ovvero, quello di coreografo delle varie puntate. Anche per quanto riguarda i giudici l’edizione 2022 de Il Cantante Mascherano sarà caratterizzata da un bel cambiamento.

Costantino Della Gherardesca e Patty Pravo, infatti, saranno sostituiti. L’unico a rimanere dovrebbe essere Francesco Facchinetti, il quale sarà affiancato da Caterina Balivo e Flavio Insinna. A loro potrebbero aggiungersi anche altri due giudici speciali, ovvero, Arisa e Morgan. Infine, a far parte del pool investigativo potrebbe esserci anche Vito Coppola, il ballerino che ha accompagnato Arisa nell’avventura di Ballando con le stelle.