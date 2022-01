Da domani Mercoledì 12 Gennaio arriva la serie tv 911 sulla piattaforma streaming Disney+. Verrà rilasciata ogni settimana, tutti i mercoledì. L’action dramma prodotto da Ryan Murphy per Fox è già uscito negli Stati Uniti d’America mesi fa.

La trama della quinta stagione

La quinta stagione riprenderà a Los Angeles, dove un collettivo di hacker che si fa chiamare Ransomware genera un blackout generale in tutta la città. La cura dei pazienti in ospedale è duramente messa a rischio e in città c’è il caos generato dagli attacchi informatici. Athena (Angela Bassett) invece è occupata con la depressione post partum di Maddie ed Eddie non sta tanto bene…

I titoli dei nuovi episodi

Sono stati rilasciati i titoli delle puntate che verranno rilasciate da Disney+. Eccoli:

Panic

Desperate Times

Desperate Measures

Home and Away

Peer Pressure

Brawl in Cell Block 9-1-1

Ghost Stories

Defend in Place

Past Is Prologue

Wrapped in Red

Allerta Spoiler: Chi ha lasciato la serie?

Nel corso della quinta stagione un personaggio molto amato dal pubblico lascerà la serie. L’uscita di scena non era prevista prima, ma avviene per ragioni legate al Covid. Infatti l’attore rifiuta di vaccinarsi per motivazioni molto personale. Non è No Vax, ma afferma:

“La mia fede e la mia storia medica sono aspetti personali della mia vita e non ho alcuna intenzione di discutere. Sono attore da 30 anni ma soprattutto sono un marito e padre di 4 bambini. Come uomo di fede non vedo l’ora di quello che il futuro mi riserva“.

L’attore che ha preso questa decisione è: Rockmond Dunbar, interprete di Michael, l’ex marito del sergente della polizia, Athena (Angela Bassett). In 911 andrà ad Haiti, il che fa presupporre che potremmo rivederlo un giorno. La produzione della serie ha dichiarato che per tutelare la salute degli attori coinvolti nella serie, anche agli addetti ai lavori è richiesta la vaccinazione da covid. Nessun eccezione per l’attore che ha fatto parte anche della fortunata serie Prison Break.