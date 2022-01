Alessia Marcuzzi si è allontanata dal piccolo schermo nell’estate dell’anno scorso. Attraverso un post molto toccante, la donna spiegò le ragioni per le quali avrebbe concluso il suo rapporto professionale con Mediaset e si sarebbe ritirata dal mondo dello showbiz. Ad ogni modo, la pausa potrebbe essere terminata in quanto si vocifera che la conduttrice possa tornare in Mediaset molto presto. Vediamo cosa è emerso.

Ecco dove potremmo rivedere Alessia Marcuzzi

La “fuga” di Alessia Marcuzzi è stata molto discussa. Numerosi fan sono rimasti malissimo nell’apprendere che la donna non sarebbe più stata alla guida de Le Iene al fianco di Nicola Savino. In queste ore, però, sono trapelate delle indiscrezioni dai corridoi Mediaset che stanno facendo rinascere la speranza nei suoi fan.

Nello specifico, stando a quanto appreso da TV Blog, la Marcuzzi potrebbe presto tornare su Italia 1 alla conduzione della prossima edizione de Le Iene, il programma di punta della rete. Il tutto dovrebbe essere previsto per il prossimo 9 febbraio 2022. Per il momento, però, questa notizia resta solo un retroscena, un’ipotesi che non è stata ancora confermata né dalla diretta interessata né dai vertici della rete.

Le ipotesi di Sanremo

Questa indiscrezione, però, si sta facendo sempre più strada, in concomitanza anche di un’altra notizia degna di nota. Nelle scorse settimane, infatti, è stata diffusa la news secondo cui la Marcuzzi avrebbe potuto segnare il suo ritorno trionfale in televisione con il botto, ovvero, salendo sul palco dell’Ariston per interpretare il ruolo di co-conduttrice di Amadeus al Festival di Sanremo 2022.

Anche per questa informazione, però, non sono trapelate ancora conferme e neppure smentite, pertanto, non ci resta che attendere per saperne di più. Intanto, l’unica cosa certa è che Nicola Savino uscirà di scena dal programma di Davide Parenti in quanto è molto impegnato con la conduzione di Back to school.