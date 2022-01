La serie televisiva più vista del 2020 sta per tornare con gli episodi della seconda stagione. Stiamo parlando di Doc 2 – Nelle tue mani, il medical drama in onda su Rai 1 con protagonista Luca Argentero. L’attore, che nella fiction interpreta il medico Andrea Fanti, è tra i volti più attesi del palinsesto invernale Rai: saprà confermare le tante aspettative che il pubblico da casa ripone sul nuovo capitolo della serie?

A seguire le informazioni sulla trama, il cast di attori e quando andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di Doc 2 – Nelle tue mani.

Doc 2 – Nelle tue mani: trama

Nei nuovi episodi di Doc 2 – Nelle tue mani irromperà l’emergenza Covid-19. La trama ci rivela che il dottor Fanti insieme ai suoi colleghi si ritroverà ad affrontare la peggiore pandemia degli ultimi cento anni. La situazione dominata dal coronavirus rivelerà nuovi aspetti dei protagonisti della narrazione, gli stessi che vedranno le loro vite cambiare dall’oggi al domani in maniera drammatica.

Come prevedibile, non è trapelato molto di più riguardo alla trama della seconda stagione, con il cast attento a non rilasciare troppe anticipazioni su quanto succederà nel corso del nuovo capitalo del medical drama.

Doc 2 – Nelle tue mani: cast

A questo proposito, ecco il cast completo di Doc 2 – Nelle tue mani:

Luca Argentero è Andrea Fanti

Matilde Gioli è Giulia Giordano

Sara Lazzaro è Agnese Tiberi

Simona Tabasco è Elisa Russo

Alberto Malanchino è Gabriel Kidane

Pierpaolo Spollon è Riccardo Bonvegna

Silvia Mazzieri è Alba Patrizi

Giovanni Scifoni è Enrico Sandri

Gianmarco Saurino è Lorenzo Lazzarini

Beatrice Grannò è Carolina Fanti

Elisa Di Eusanio è Teresa Maraldi

Pia Lanciotti è Teresa Martelli

Giusy Buscemi è Lucia Ferrari

Alice Arcuri è Cecilia Tedeschi

Marco Rossetti è Damiano Cesconi

Gaetano Bruno è Edoardo Valenti

Massimo Rigo è Umberto Caruso

Lorenzo Frediani è Massimo Gentile

Tra le new entry della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani spicca la presenza di Giusy Buscemi: l’attrice interpreterà il personaggio di Lucia Ferrari, la nuova psicologa dell’ospedale, che avrà il compito di aiutare il personale medico a fronteggiare lo shock causato dalla pandemia di Covid.

Quando esce Doc 2 – Nelle tue mani?

La prima puntata della seconda stagione di Doc 2 – Nelle tue mani andrà in onda giovedì 13 gennaio 2022, in prima serata su Rai 1. In tutto sono previste otto puntate, ciascuna delle quali composta da due episodi della durata di cinquanta minuti l’uno. La puntata conclusiva della serie dovrebbe andare in onda giovedì 3 marzo.

Dove vedere Doc 2 – Nelle tue mani

Tutte le prime 8 serate di Doc 2 – Nelle tue mani andranno in onda su Rai 1, intorno alle ore 21:30, subito dopo la fine del programma I soliti ignoti condotto da Amadeus.

Oltre che su Rai 1, l’appuntamento con i nuovi episodi del medical drama di Rai 1 è in streaming su Rai Play all’indirizzo raiplay.it. La piattaforma streaming della Rai è disponibile anche tramite app su smartphone, tablet, Smart TV e set-top box.

A noi non resta che darvi appuntamento a giovedì 13 gennaio, per l’inizio della seconda stagione di Doc.