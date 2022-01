Dal 12 al 20 gennaio si disputeranno gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022. Durante il prossimo turno scenderanno in campo le big di Serie A, tra cui Inter, Milan, Napoli, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio, citate seguendo l’ordine dell’attuale classifica di campionato, che vede i nerazzurri davanti ai cugini rossoneri e al Napoli.

Di seguito le informazioni dettagliate sul calendario degli ottavi di finale di Coppa Italia, con le date e gli orari dei singoli match.

Dove vedere gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022

Tutte le partite andranno in onda sulle reti Mediaset. L’azienda di Cologno Monzese ha infatti acquisito i diritti di visione del torneo in esclusiva sia per la trasmissione in chiaro e che per quella in streaming. Per gli ottavi i canali di riferimento saranno Canale 5 e Italia 1.

In simulcast con la diretta televisiva, i match di Coppa Italia saranno visibili anche su Mediaset Infinity, la piattaforma di video streaming di Mediaset. Anche in questo caso la visione resta gratuita: se ancora non l’hai fatto, registra un nuovo profilo Mediaset Infinity per godere della diretta online senza alcuna interruzione.

A questo proposito, ricordiamo che Mediaset Infinity è un servizio disponibile sia tramite PC collegandosi al sito ufficiale mediasetplay.mediaset.it, sia attraverso smartphone e tablet scaricando l’app gratuita Mediaset Infinity su Google Play Store e App Store.

Inoltre, Mediaset Infinity è presente anche su Smart TV e set-top box.

Calendario ottavi di finale Coppa Italia 2021-2022

Per gli ottavi di Coppa Italia, questa settimana sono in programma sui canali Mediaset tre partite. Si inizia mercoledì 12 gennaio con la sfida di Bergamo tra i padroni di casa dell’Atalanta e il Venezia, reduce dalla scoppola casalinga subita domenica all’ora di pranzo dal Milan.

Il giorno seguente, giovedì 13 gennaio, sarà la volta di Napoli-Fiorentina, il vero big match di questo turno. Nella stessa giornata a San Siro andrà in scena la sfida tra Milan e Genoa, con Shevchenko che sfiderà di nuovo il suo passato in una partita stavolta da dentro o fuori.

Gli ottavi di finale saranno infatti a eliminazione diretta: se al termine dei 90 minuti regolamentari il risultato dovesse ancora essere di parità, si disputeranno prima i tempi supplementari e poi gli eventuali calci di rigore.

La prossima settimana scenderanno in campo tutte le altre squadre. Segue ora il calendario completo, con le date e gli orari degli ottavi di Coppa Italia 2021-2022:

Atalanta-Venezia: 12 gennaio alle ore 17:30 su Italia 1

Napoli-Fiorentina: 13 gennaio alle ore 18:00 su Italia 1

Milan-Genoa: 13 gennaio alle ore 21:00 su Canale 5

Lazio-Udinese: 18 gennaio alle ore 17:30 su Italia 1

Juventus-Sampdoria: 18 gennaio alle ore 21:00 su Canale 5

Sassuolo-Cagliari: 19 gennaio alle ore 17:30 su Italia 1

Inter-Empoli: 19 gennaio alle ore 21:00 su Italia 1

Roma-Lecce: 20 gennaio alle ore 21:00 su Canale 5