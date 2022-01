Martedì 11 gennaio andrà in onda il secondo appuntamento con il nuovo programma condotto da Nicola Savino chiamato Back To school. La puntata andrà in onda, come sempre, su Italia 1, a partire dalle ore 21:25 circa per dare luogo a tre ore di programmazione. Scopriamo, dunque, quali sono le anticipazioni della puntata in questione e quali sono i vip che saranno esaminati.

I vip esaminati nella seconda puntata di Back to school

Back to school è il nuovo programma condotto da Nicola Savino secondo il quale alcuni vip, appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, vengono preparati da piccoli “insegnanti”, composti da bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Il tutto è fatto per poter sostenere di nuovo l’esame di quinta elementare. Nel corso della puntata, i vip selezionati dovranno disquisire dinanzi una commissione formata da cinque veri maestri delle scuole elementari.

Ciascun concorrente dovrà prepararsi su due materie nello specifico, le quali saranno poi oggetto di esame in studio. Ad essere esaminati nella puntata dell’11 gennaio saranno i seguenti personaggi famosi: Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento.

Il ritorno del rimandato Nicola Ventola

A questi cinque, però, si aggiungerà anche Nicola Ventola, che è stato l’unico ad essere rimandato nel corso della prima puntata. I vip in gara, infatti, sono tenuti a rispondere alle domande poste dai professori che fanno parte della commissione. Il tutto avviene grazie anche al supporto di lavagne e di oggetti di vario genere. Al termine della puntata, poi, ciascun concorrente apprenderà l’esito del proprio esame.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Chi non dovesse soddisfare appieno le richieste dei professori verrà rimandato e avrà un’altra settimana di tempo per potersi ripreparare e tornare nella puntata successiva. In tale occasione, egli avrà di nuovo la possibilità di essere esaminato nella speranza di superare l’esame.