Dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022 si disputerà la Coppa d’Africa 2022. Il primo match che inaugurerà l’edizione di quest’anno sarà Camerun-Burkina Faso, a cui seguirà Etiopia-Capo Verde. Le squadre partecipanti alla Coppa delle nazioni africane AFCON saranno 24, compresa l’Algeria detentrice del trofeo, per un totale di 52 partite.

Di seguito le informazioni su dove vedere la Coppa d’Africa 2022 in televisione e in streaming.

Dove vedere la Coppa d’Africa 2022 in TV

Le partite della Coppa d’Africa di quest’anno non saranno visibili in TV. Né Sky né Mediaset né Rai hanno scelto di puntare sul torneo che elegge la migliore nazione del continente africano.

Dove vedere la Coppa d’Africa 2022 in streaming

Il fatto che il torneo non venga trasmesso in televisione non significa però che gli appassionati di calcio dovranno privarsi dell’evento di inizio anno. Tutte e 52 le partite della Coppa d’Africa 2022 saranno infatti trasmesse in diretta integrale e in esclusiva su Discovery+, la piattaforma streaming del gruppo Discovery.

Discovery Plus è disponibile anche su Amazon Prime Video Channels e TIMVISION, a patto di sottoscrivere l’abbonamento al servizio.

Coppa d’Africa 2022: calendario partite

Ecco il riepilogo del calendario della 33^ edizione della Coppa d’Africa:

Gruppo A

Camerun-Burkina Faso: 9 gennaio alle ore 17

Etiopia-Capo Verde: 9 gennaio alle ore 20

Camerun-Etiopia: 13 gennaio alle ore 17

Capo Verde-Burkina Faso: 13 gennaio alle ore 20

Capo Verde-Camerun: 17 gennaio alle ore 17

Burkina Faso-Etiopia: 17 gennaio alle ore 17

Gruppo B

Senegal-Zimbabwe: 10 gennaio alle ore 14

Guinea-Malawi: 10 gennaio alle ore 17

Senegal-Guinea: 14 gennaio alle ore 14

Malawi-Zimbabwe: 14 gennaio alle ore 17

Malawi-Senegal: 18 gennaio alle ore 17

Zimbabwe-Guinea: 18 gennaio alle ore 17

Gruppo C

Marocco-Ghana: 10 gennaio alle ore 17

Comore-Gabon: 10 gennaio alle ore 20

Marocco-Comore: 14 gennaio alle ore 17

Gabon-Ghana: 14 gennaio alle ore 20

Gabon-Marocco: 18 gennaio alle ore 20

Ghana-Comore: 18 gennaio alle ore 20

Gruppo D

Nigeria-Egitto: 11 gennaio alle ore 17

Sudan-Guinea Bissau: 11 gennaio alle ore 20

Nigeria-Sudan: 15 gennaio alle ore 17

Guinea Bissau-Egitto: 15 gennaio alle ore 20

Egitto-Sudan: 19 gennaio alle ore 20

Guinea Bissau-Nigeria: 19 gennaio alle ore 20

Gruppo E

Algeria-Sierra Leone: 11 gennaio alle ore 14

Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio: 12 gennaio alle ore 20

Costa d’Avorio-Sierra Leone: 16 gennaio alle ore 17

Algeria-Guinea Equatoriale: 16 gennaio alle ore 20

Costa d’Avorio-Algeria: 20 gennaio alle ore 17

Sierra Leone-Guinea Equatoriale: 20 gennaio alle ore 17

Gruppo F

Tunisia-Mali: 12 gennaio alle ore 14

Mauritania-Gambia: 12 gennaio alle ore 17

Gambia-Mali: 16 gennaio alle ore 14

Tunisia-Mauritania: 16 gennaio alle ore 17

Gambia-Tunisia: 20 gennaio alle ore 20

Mali-Mauritania: 20 gennaio alle ore 20

Una volta terminata la fase a gironi, a partire dal 23 gennaio inizierà la fase ad eliminazione diretta con le partite da dentro o fuori, fino alla data del 6 febbraio, quando verrà eletta la Nazionale vincitrice della Coppa d’Africa 2022.