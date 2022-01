Netflix fa il pieno di consensi con la serie Incastrati del duo comico Ficarra e Picone, tra i titoli del nuovo anno più guardati. In Italia è già nella Top 10, ed è uscito solo il 1 Gennaio e già si chiede a gran voce una seconda stagione.

Una serie comedy in 6 episodi

Incastrati è una comedy tutta italiana suddivisa in sei puntate da 30 minuti ciascuna. Valentino Picone e Salvo Ficarra sono due tecnici che, loro malgrado, si ritrovano coinvolti in un caso di omicidio. Un’ambientazione tutta siciliana che mostra le bellissime terre di San Cipirello, Contessa Entellina, Sciacca, Palermo e Piana degli Albanesi. Nel cast vediamo alcuni tra i migliori attori italiani della Sicilia, come Tory Sperandeo che commenta così il film:

“Un’impronta siciliana, un lavoro ben scritto e ben fotografato con una regia impeccabile e la sofisticata intelligenza di Ficarra e Picone che propongono con il sorriso temi sociali importanti. Credo che il set sia stato di altissima qualità che rasenta la precisione di un set americano, ma al contempo Ficarra e Picone mettono in condizione di lavorare serenamente e con piacere. Andare su Netflix è un’esperienza importante perché è uno dei nuovi linguaggi che bisogna tenere presente nel concetto di cinematografia diversa e in continua espansione“.

Un’occasione unica per i due comici che hanno abbandonato la conduzione di Striscia la Notizia per abbracciare questo progetto. Valentino Picone a proposito della trama della serie tv approfondisce un tema molto importante:

“Questa è stata anche un occasione per riprendere il discorso Mafia. Ci siamo chiesti: se la mafia c’è (e c’è) che cosa sta facendo? Ci siamo dati delle risposte. Abbiamo immaginato che stanno aspettando qualcosa”.

Si farà una seconda stagione?

Nonostante il grande successo che sta avendo la serie i due comici non si sbilanciano sull’uscita della seconda stagione, del resto Netflix prima di annunciare il rinnovo per una nuova stagione aspetta solitamente 28 giorni dalla messa in onda. Ma il finale della prima (non facciamo spoiler!) lascia presagire bene per una possibile continuazione. Intervistati ai microfoni di Coming Soon i due comici rispondono su quest’ipotesi:

“La seconda no, stiamo scrivendo la terza. Anzi se tu hai il soggetto della seconda ce lo dai così noi facciamo la seconda stagione”.

Il ricordo di Enzo Buffa

All’interno del film rivediamo per l’ultima volta un altro comico italiano, Enzo Buffa, il cabarettista siciliano deceduto recentemente. La figlia Alessandra dopo la visione della serie, trasmette sui social un messaggio nostalgico:

“Tra le mille tue attività c’è anche quella di attore ed eccoti per la terza volta sullo schermo accanto a Ficarra e Picone. Mi sarebbe piaciuto vederlo insieme, non posso fare altro che essere grata di come tutti continuino a parlare di te con commozione”.

Enzo Buffa nel film Incastrati interpreta il ruolo di un impiegato dal quale i due comici si recano per l’annullamento della multa.