Pluto Tv, la piattaforma streaming arrivata in Italia ad Ottobre, è pronta per lanciare due nuovissimi canali: Super! Brothers & Sisters e Pluto TV Reality. La tv in streaming di ViacomCBS ha deciso di abbracciare tutti gli interessi dei telespettatori. Vediamo nel dettaglio in che cosa consistono questi nuovi canali.

Super! Brothers & Sisters Super! Brothers & Sisters è una kids tv, un canale tutto per i più piccoli con avventure speciali di sorelle e fratelli animati, che ogni giorno, lottano per chi dovrà avere la meglio sul telecomando. Il posto perfetto perché tutti i figli d’Italia possano identificarsi e divertirsi immaginando fantomatiche avventure familiari. In questo nuovo spazio ci saranno titoli come Drake and Josh, la sitcom americana andata in onda dal 2004 al 2007 che vede come protagonisti due fratelli; The Loud House, la serie animata su una casa abitata da ben 10 sorelle, e anche il celebre Nicky Ricky Dicky and Dawn, la sitcom statunitense in 4 stagioni.

Pluto TV Reality Gli argomenti di questo canale sono chiari fin dal suo nome: la piattaforma streaming trasmetterà qui gli episodi dei reality show vari. Ma quali saranno? Non immaginate il Grande Fratello Vip o L'Isola dei Famosi, saranno invece reality più romanzeschi come Lindsay Lohan's Beach Club ad Acapulco Shore sulla vita dell'omonima attrice, una docu – serie del 2019; oppure il reality spagnolo Gandia Shore, adattamento del più celebre Jersey Shore, di origine americana. Gli altri titoli resi noti sono: Spring Break With Grandad, show britannico in 5 ventenni vanno alle feste in spiaggia con i loro nonni per vivere la più grande vacanza della loro vita; Big Tips Texas, show texano su alcune ragazze sexy che lavorano in un ristorante, e poi ancora The Pauly D Project e Alaska y Mario.

Pluto Tv è gratis Il servizio di Pluto Tv è gratuito e consente di visionare più di 50 canali di intrattenimento tra titoli internazionali. Recentemente è stata mandata online la prima campagna pubblicitaria italiana per spronare gli utenti italiani ad iscriversi, visto che i numeri non sono ancora considerevoli.

Pluto Tv per lanciare il canale di Cinema italiano, a partire dal 6 Gennaio manderà on demand alcuni tra i titoli più belli della storia del nostro cinema, come i film con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, ma anche le pellicole di Lina Wertmüller e tanti altri titoli eterni. L’orario in cui saranno disponibili i vari titoli in rotazione è le 19.00.

Per chi invece preferisce l’azione, Pluto Tv ha iniziato l’anno con una rassegna di film a tema, dal titolo Adrenaline Movie Monday, ogni lunedì alle 21 su Pluto Tv Film azione. Stasera, 3 gennaio alle 21.00 andrà in onda American Yakuza, mentre il successivo lunedì, il 10 gennaio, Lies We Tell, thriller di Mitu Misra.

Per il Blue Monday (17 Gennaio), il giorno più triste dell’anno, Pluto TV Film Drama ha creato una serata ad hoc: si inizia alle 21.00 con Sommersby, che vede come protagonisti i due grandi attori Richard Gere e Jodie Foster, in un dramma post Guerra Civile romantico e strappalacrime. A seguire, Goodbye Lover, tra tradimenti e vendette.