Flavio Insinna è un volto noto delle reti Rai molto amato dal pubblico a casa per il suo aspetto bonario e la sua grande professionalità. Da anni conduce con successo il programma L’Eredità e ha recitato in diversi film e serie tv. Dall’anno prossimo lo rivedremo di nuovo sul set.

Flavio Insinna nella fiction Don Matteo

Flavio Insinna è ritornato a vestire i panni del Commissario Anceschi nella fiction Don Matteo. Sul settimanale Oggi, a proposito del suo ruolo sul set ha dichiarato:

“È stato un regalo di Natale anticipato, un grande successo lo costruisci con tantissime persone. Il primo da ringraziare è il regista Enrico Oldoini, che convinse Terence a lasciare il western per la bici”.

Il conduttore de “L’Eredità” è molto affezionato al suo ruolo nella fiction Rai e ci tiene a partecipare in questa nuova stagione perché sarà ricca di novità. Il suo personaggio ritorna sul set portando con sé un grande dolore: la moglie è morta e il Commissario Anceschi dovrà occuparsi da solo della figlia.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ma le novità coinvolgeranno anche l’impianto narrativo consolidato di “Don Matteo”, infatti, durante la tredicesima stagione il personaggio di Terence Hill pian piano cederà il testimone ad un volto molto amato dal pubblico: Raoul Bova, come ha dichiarato l’attore, entrerà nel cast con il ruolo di un prete giovane. L’Ad di Lux Vide, Luca Bernabei, a riguardo ha dichiarato:

“Hill è un angelo viaggiatore, Bova un ex carabiniere. Bova, o meglio don Massimo, è un prete più sanguigno, più uomo, Terence era l’evoluzione di don Camillo“.

Quando debutterà la nuova stagione di Don Matteo?

Per scoprire tutte le novità di questa tredicesima stagione gli spettatori dovranno avere ancora un po’ di pazienza perché la prima puntata verrà messa in onda il 10 Marzo.

La scorsa stagione il format ha mantenuto il suo successo degli esordi, avvalendosi anche di collaborazioni con personaggi più vicini alle nuove generazioni come le guest star Fabio Rovazzi e “The Jackal”. Ha ottenuto ben 7.4 milioni di spettatori, con uno share medio del 26.52%. A cui si aggiungono oltre 6 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma streaming Rai Play. Un successo internazionale che è arrivato fino alla Finlandia e alla Corea del Sud.

Quest’anno la fiction “Don Matteo” saprà mantenere l’alto standard? Non ci resta che aspettare il 10 Marzo per scoprirlo con le nuove puntate. Intanto per chi volesse fare un po’ di “ripasso” si possono vedere le repliche di “Don Matteo” in streaming.