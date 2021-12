Squid Game è stata tra le serie più viste su Netflix, al punto che si è subito pensato di dare luogo ad una seconda stagione. Questo, però, non è tutto, in quanto pare che sia in cantiere anche una terza stagione. A dare qualche delucidazione in più su questo tema è stato il regista della serie Hwang Dong-hyuk. Nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente coreana KBS ripresa da The Korea Times, infatti, il protagonista ha fatto delle interessanti rivelazioni. Scopriamo cosa è emerso.

Le parole del regista di Squid Game su seconda e terza stagione

In queste ore sono sopraggiunte delle notizie molto interessanti inerenti Squid Game. La pazza serie, basata su giochi mortali in cui si cimentano volontariamente degli individui disperati, nella speranza di vincere un’ingente somma di denaro, pare stia per dare il via anche alla seconda stagione. Tuttavia, Netflix starebbe pensando di andare ancora oltre, prolungando la serie di un’ulteriore stagione, la terza.

Il regista Hwang Dong-hyuk ha dichiarato: “Sono in trattative con Netflix per la stagione 2 e la stagione 3. Arriveremo presto a una conclusione”. Questo, dunque, vuol dire che non è stato definito ancora nulla in maniera certa, tuttavia, l’ipotesi di vedere una seconda e una terza stagione si stanno facendo sempre più spazio per la gioia dei numerosi fan.

Come ha replicato Netflix

Sempre il regista, inoltre, ha dichiarato che non si aspettava che Squid Game diventasse così popolare, sta di fatto che si è quasi sentito “costretto” a progettare una nuova stagione, di cui ha già ben in mente la trama che avranno i singoli episodi. Ricordiamo che l’ultima puntata si è conclusa con il protagonista Seong Gi-hun che, invece, di salire sull’aereo che l’avrebbe portato da sua figlia, ha deciso di restare in corea per attuare forse una vendetta contro gli organizzatori del macabro gioco.

Ad ogni modo, anche Netflix ci ha tenuto ad esprimere la sua posizione in merito alla possibilità di un doppio prolungamento della serie. I vertici dell’azienda, infatti, hanno asserito: “È vero che stiamo discutendo di diverse possibilità per Squid Game, inclusa la produzione di una stagione 3, ma nulla è stato ancora deciso”. Non ci resta che attendere, dunque, per saperne di più.