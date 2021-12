Con una mossa a sorpresa, Amadeus avrebbe scelto di affidare il ruolo di ospite fisso del Festival di Sanremo 2022 a Marco Mengoni. L’ex vincitore di X Factor prenderebbe dunque il posto che nel 2021 è stato di Achille Lauro e nel 2020 di Tiziano Ferro. A svelare in anteprima la notizia nelle ultime ore è stato il quotidiano Il Messaggero.

Marco Mengoni torna al Festival di Sanremo da protagonista?

Dopo la vittoria nel 2013 con il brano L’Essenziale, l’artista di Ronciglione tornerebbe al Festival di Sanremo con un ruolo da protagonista. Non co-conduttore, nemmeno super-ospite di una serata (come nel 2019, l’ultimo Festival di Claudio Baglioni), ma ospite fisso in tutti e cinque gli appuntamenti della kermesse musicale in onda su Rai 1 a febbraio del nuovo anno.

Se la scelta sarà confermata, Amadeus dimostrerà nei fatti di voler organizzare un evento che il pubblico potrà ricordare ancora per molto tempo. Il nome di Mengoni, mai prima d’ora accostato all’edizione 2022 del Festival, rappresenta il meglio che l’Italia del canto ha da offrire in questo periodo.

In questi anni il cantante laziale ha ottenuto numerosi riconoscimenti, conquistando vari record per le sue affermazioni in campo internazionale: primo artista italiano a vincere il Best European Act agli MTV Europe Music Awards (2010, bis nel 2015), primo artista italiano ad essersi esibito presso il Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles (2013).

Gli indizi sulla possibile partecipazione di Mengoni a Sanremo 2022

Al momento l’indiscrezione del Messaggero non è stata smentita, e questa già di per sé è una notizia. Ci sono poi vari indizi che sembrerebbero portare in un’unica direzione, a partire dall’ospitata di Mengoni durante la serata evento Soliti Ignoti – Speciale Telethon.

Nella stessa serata, Marco si è prestato più che volentieri a un significativo selfie con il conduttore Amadeus, con cui non sono mancate chiacchiere e abbracci nel backstage. A tutto questo si aggiungono i molteplici sguardi d’intesa durante la diretta, sguardi che non sono passati inosservati agli occhi dei telespettatori, tant’è che dopo poco sono finiti in tendenza su Twitter gli hashtag #MengoniSanremo e #AmaMengoni.

Secondo Il Messaggero, l’ospitata di Mengoni allo speciale di Soliti Ignoti è stata una sorta di prova generale in vista del Festival sanremese. Prova che, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe stata superata a pieni voti. Ne sapremo sicuramente di più a metà gennaio, quando si terrà la conferenza stampa di presentazione del prossimo Festival.