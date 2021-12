La programmazione televisiva di Rai e Mediaset a Natale non poteva non includere anche quest’anno i classici cartoni animati Disney, molto amati sia dagli adulti che dai bambini. Un appuntamento immancabile, molto atteso dalle famiglie italiane, che sul divano davanti al televisore hanno l’opportunità di sognare ancora e ricordare la propria infanzia. A proposito, avete già visto i migliori 12 film e serie TV da vedere su Netflix durante le festività natalizie?

Scopriamo ora insieme la lista dei cartoni Disney da vedere a Natale 2021 sui canali Rai e Mediaset.

Cartoni Disney Natale 2021 sulle reti Rai

Lunedì 20 dicembre – Alla ricerca di Dory, Rai 2 alle ore 21:20

Sabato 25 dicembre – Coco, Rai 3 alle ore 21:20

Domenica 26 dicembre – Maleficent, Rai 3 alle ore 21:20

Lunedì 27 dicembre – Cenerentola, Rai 1 alle ore 21:20

Mercoledì 29 dicembre – La Bella e la Bestia, Rai 1 alle ore 21:20

Cartoni Natale 2021 sulle reti Mediaset

Venerdì 24 dicembre – Il Grinch, Italia 1 alle ore 19:30

La programmazione natalizia Rai propone cinque prime serate con cartoni e live action Disney, Mediaset risponde invece con la pellicola d’animazione Il Grinch, distribuita in italiano dalla Universal Pictures. Torneremo ad aggiornare la lista qualora ci siano novità per la prima settimana di gennaio: Rai e Mediaset potrebbero infatti decidere di aggiungere ancora altri cartoni animati prima dell’arrivo della Befana.

Prima di andare, vi ricordiamo che tutti i titoli in onda nei prossimi giorni sulle reti Rai sono disponibili in streaming on demand sulla piattaforma Disney+. L’abbonamento mensile costa 8,99 euro, quello annuale 89,99 euro e dà la possibilità agli abbonati di guardare in modo illimitato tutti i film e le serie presenti in catalogo.

