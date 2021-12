Come sempre, in previsione delle festività natalizie, i palinsesti di Canale 5 e di altre reti televisive cambiano per adattarsi al periodo di festa. Per quanto riguarda la quinta rete, a partire da oggi, lunedì 20 dicembre, c’è una novità che riguarda la fascia pomeridiana. Nello specifico, da oggi non andrà più in onda Barbara D’Urso con il suo consueto appuntamento con Pomeriggio 5, ma verrà sostituita da Pomeriggio Cinque News condotto da Simona Branchetti.

L’arrivo di Pomeriggio Cinque News

Venerdì scorso, infatti, la conduttrice ha dato luogo all’ultima puntata di Pomeriggio 5, l’unico programma che le è rimasto dopo la sospensione degli altri. In questo periodo, però, tale programma verrà sostituito da una versione differente del talk pomeridiano: Pomeriggio Cinque News sostituirà Pomeriggio Cinque e alla guida ci sarà Simona Branchetti.

Anche questa variante del format sarà incentrata principalmente sui temi della cronaca e dell’attualità. Non mancheranno numerosi servizi con i vari giornalisti della rete che, anche in questo periodo di festa, continueranno a tenere informati i telespettatori di quanto sta accadendo nel mondo. L’appuntamento, dunque, è sempre fissato a partire dalle ore 17:25 su Canale 5, fino alle ore 18:40 circa.

Quando ritorna Barbara D’Urso?

In merito a Barbara D’Urso, invece, la donna tornerà al timone del suo programma pomeridiano dopo le festività: Pomeriggio Cinque, infatti, in versione tradizionale, ritornerà il 17 gennaio 2022. L’orario di messa in onda e la durata della trasmissione restano senza variazioni.

Per il momento, a Lady Cologno resta solamente questa trasmissione. A partire dall’anno nuovo, però, potrebbero esserci dei cambiamenti adoperati dalla rete. Per adesso non c’è nulla di certo, pertanto, non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se Mediaset deciderà di modificare il ridimensionamento delle trasmissioni della donna.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina