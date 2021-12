Barbara D’Urso è tra i personaggi televisivi più chiacchierati del momento. Lady Cologno è finita al centro dell’attenzione specie per alcuni tagli di cui è stata vittima in casa Mediaset. Ad ogni modo, non tutto sembra perduto. In queste ore, infatti, è trapelata la notizia secondo cui la donna potrebbe diventare la conduttrice de La Pupa e il secchione.

Le novità professionali su Barbara D’Urso

In queste ore, sono sopraggiunte delle novità per quanto riguarda la vita professionale di Barbara D’Urso. La donna in questo periodo ha assistito ad un drastico ridimensionamento delle sue mansioni a Cologno Monzese. Alcune sue trasmissioni sono state chiuse, quali ad esempio Live non è la D’Urso e Domenica Live, mentre Pomeriggio 5 è stato ridimensionato.

Questo perché Mediaset ha deciso di apportare un taglio differente alla rete. Ad ogni modo, le sorti di Barbara D’Urso potrebbero cambiare. Gira voce che la donna potrebbe essere la candidata ideale per condurre la prossima edizione de La Pupa e il secchione. Il programma di Italia 1 non ha brillato in termini di ascolti durante l’edizione di quest’anno condotta da Francesca Cipriani e Andrea Pucci, per tale ragione pare sia necessario apportare una ventata di novità al format.

Cosa è emerso sulla prossima edizione de La Pupa e il secchione

Adesso, però, bisogna capire se Barbara D’Urso sia disposta ad accogliere questa sfida. Stando a quanto emerso da alcune voci interne a Mediaset, pare che l’azienda voglia spingere la donna ad occuparsi solamente di faccende inerenti il gossip e l’intrattenimento. Le questioni di cronaca e di attualità, invece, dovrebbero passare ad una nuova gestione.

Per adesso, però, Lady Cologno non ha ancora proferito parola sulla questione. Nel frattempo, in attesa di scoprire chi sarà alla guida de La Pupa e il secchione, sono emerse anche altre informazioni inerenti il programma. Esso, infatti, pare partirà a febbraio e come giorno di messa in onda pare sia stato scelto il martedì. Non ci resta che attendere per saperne di più.