Venerdì 17 dicembre andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici e che vede in giuria Orietta Berti, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Le anticipazioni ci confermano che nel prossimo appuntamento ci sarà spazio per un’altra sessione di Blind Auditions, le audizioni al buio durante le quali gli aspiranti artisti devono convincere almeno uno dei quattro giudici a girarsi e dare loro un posto in squadra.

The Voice Senior, le anticipazioni della puntata del 17 dicembre

Le altre anticipazioni della quarta puntata di The Voice Senior ci confermano che i giudici/coach del talent sceglieranno altri concorrenti per potenziare le proprie rispettive squadre. Le emozioni non mancheranno nemmeno stavolta, allo stesso tempo però sarà inevitabile ascoltare qualche voce meno pronta rispetto alle altre.

A inizio puntata i giudici del talent si presenteranno con gli aspiranti artisti scelti in occasione delle terze Blind Auditions:

Team Orietta Berti: Xin Xu, Gino Caiafa, Roberto Barocelli

Team Gigi D’Alessio: Diva Agata Mongiovì, Carmen Marche

Team Clementino: Luciano Genovesi e Antonia Gagliano

Team Loredana Bertè: Marco Negri, Mauro Goldsan, Donata Brischeto

Non si conoscono invece i nomi dei possibili ospiti della nuova puntata di The Voice Senior. La settimana scorsa Antonella Clerici e il resto della squadra di autori ha messo a segno un bel colpo dando spazio a Iva Zanicchi, non riconosciuta inizialmente da Loredana Bertè. Non è da escludere che la Clerici e gli autori possano continuare a presentare altri nomi che compaiono nella lista dei 25 cantanti del prossimo Festival di Sanremo, alla luce di quanto visto nel corso della terza puntata di venerdì scorso.

