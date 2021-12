Il catalogo di Disney+ sta per accogliere una nuova attesissima serie tv. Si tratta di Our Time, nato per essere il primo remake del film I Goonies. Lo scopo è quello di ridare vita a una delle produzioni più apprezzate degli anni ’80. La pellicola, infatti, nel giro di pochissimo tempo, era riuscita a coinvolgere un’intera generazione, segnando un passaggio cardine nello sviluppo cinematografico.

Stando alle parole di Clancy Collins White c’è stato massimo impegno dietro a questo progetto, ma la pandemia da Covid-19 ha causato dei ritardi nello sviluppo. Le intenzioni iniziali erano quelle di affidarsi alla Fox per la diffusione della serie, ma la rete ha reputato che il target fosse troppo giovane. Così, si è deciso di puntare su Disney+, decisamente più adatta a farsi carico di un simile titolo.

Di cosa parlerà il remake?

Tra il film del 1985 e la serie tv ci saranno delle differenze sostanziali. Nel remake, tutto ruoterà attorno a un’insegnante che, dopo essere stata vittima di una profonda delusione professionale, deciderà di tornare nella sua città di origine per insegnare in una scuola locale. Qui farà la conoscenza di tre studenti appassionati di cinema.

Per aiutarli a trasformare in realtà il sogno di diventare registi, la donna li assisterà durante la realizzazione di uno dei loro progetti: dare vita a un rifacimento de I Goonies.

Quando e dove vedere Our Time?

Le puntate di una serie tv verranno rese disponibili su Disney+. Al momento, ancora non vi è una data ufficiale, ma sembra che il progetto sia già ben avviato. Esso sarà visibile gratuitamente a tutti gli abbonati della piattaforma, mentre gli altri utenti dovranno creare una nuova iscrizione e scegliere l’offerta desiderata.

