Grandi novità per quanto riguarda Rai 1 a partire dal prossimo anno. Il 2022, infatti, segnerà il ritorno di uno tra i game show più amati dal pubblico della rete, ovvero, Affari tuoi, Il programma in questione si accinge a riaprire i battenti in grande stile con degli appuntamenti in prima serata. Tra le grandi novità apportate ce n’è una legata alla conduzione. Alla guida, infatti, ci sarà Amadeus. Scopriamo quali sono gli altri cambiamenti apportati al format.

Quando torna Affari tuoi di sera

Subito dopo la messa in onda del Festival di Sanremo 2022 andrà in onda Affari tuoi di sera. Il giorno prescelto è il sabato sera. Il primo appuntamento si terrà a distanza di una settimana esatta dalla fine della competizione canora più attesa di sempre, ovvero, il 12 febbraio 2022. Come già anticipato, alle redini non ci sarà più Carlo Conti, come accaduto in precedenza, bensì Amadeus.

La trasmissione, dunque, ritornerà di sera senza rubare il posto ad I Soliti ignoti, che continua a regalare ottimi livelli di ascolti alla rete nella sua fascia oraria pre-serale. Ad ogni modo, la nuova versione di Affari Tuoi sarà contraddistinta da molte novità, che non fanno fede solamente al cambio di conduzione. Scopriamo quali altre novità saranno introdotte.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Tutte le novità del format di Amadeus

Il format che prevede che i concorrenti si mettano alla ricerca del pacco con all’interno il montepremi più alto verrà contraddistinto dall’arrivo di famiglie. Ebbene si, i concorrenti non saranno più soggetti singoli, bensì intere famiglie, che faranno di tutto per riuscire a realizzare qualche piccolo sogno nel cassetto. Questa è una tipologia di format già sperimentata in questo periodo con I Soliti ignoti e che peraltro sta riscuotendo molti consensi.

Ma non è tutto. All’interno degli studi di Affari tuoi verranno ospitati anche cantanti reduci da Sanremo 2022. Essi avranno la possibilità di continuare a stare in tv deliziando i telespettatori con i loro brani inediti. Al momento non ci sono altri aggiornamenti sul format, non ci resta che attendere per vedere se trapeleranno altre informazioni.