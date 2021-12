Continuano a trapelare informazioni e indiscrezioni in merito all’edizione del 2022 del Festival di Sanremo. Alcune notizie sono ufficiali, altre ufficiose e proprio in queste ore ne è trapelata una davvero interessante inerente un cantante che affiancherà Amadeus in questa nuova edizione. Scopriamo di chi si tratta.

Chi è il cantante che affiancherà Amadeus?

Amadeus e tutto lo staff del Festival di Sanremo stanno lavorando all’edizione 2022. Essa comincerà il 1 febbraio e terminerà il 5. In termini di conduzione non ci saranno novità rispetto alle due edizioni precedenti in quanto, per il terzo anno consecutivo, lo scettro sarà nelle mani di Amadeus. Ad ogni modo, ci sono delle novità per quanto riguarda i protagonisti che affiancheranno il direttore artistico in questa nuova avventura.

In queste ore, ad esempio, è trapelato il nome di un famoso cantante che, a quanto pare, affiancherà Amadeus nella conduzione, si tratta di Tommaso Paradiso. L’ex leader dei The Giornalisti, infatti, salirà sul palco dell’Ariston per cimentarsi in un’esperienza del tutto nuova ed emozionante per lui.

Cosa ne sarà di Fiorello a Sanremo 2022?

Ad ogni modo, dopo la diffusione di questa informazione, molti telespettatori si stanno facendo delle domande per quanto riguarda Fiorello. La maggior parte dei fan è curiosa di scoprire se, anche per quest’anno, l’amico e collega di Amadeus terrà compagnia agli italiani durante la competizione canora più attesa dell’anno.

Ebbene, a quanto pare, la Rai avrebbe accettato le sue richieste, pertanto, lo showman dovrebbe essere tra i co-conduttori anche dell’edizione 2022. Oltre a lui e a Tommaso Paradiso, pare che sul palco ci sarà anche Alessia Marcuzzi, che dopo una pausa dal mondo della tv, potrebbe tornare in grande stile su Rai 1.