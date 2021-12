Siamo arrivate alla fine. Il Collegio stasera, martedì 14 Dicembre 2021, trasmetterà l’ultima puntata della sesta edizione. Quest’anno il reality è stato ambientato nel 1977, anni di grandi cambiamenti, in cui in Italia imperversava la lotta tra Br e fascisti. Quello fu anche il periodo in cui Carosello chiuse i battenti lasciando spazio a programmi più moderni e soprattutto a colori. Disco – music, punk, febbre del sabato sera, è su questi temi che si è svolta questa sesta edizione de il Collegio.

Il Collegio 6: anticipazioni del 14 dicembre

Tempo di esami nella scuola più spiata d’Italia. Il professor Maggi preparerà i suoi allievi con grandi ripassi che metteranno alla prova i nervi tesi dei ragazzi. Ma non mancheranno le eliminazioni. Qualcuno potrebbe andar via prima di riuscire a prendere il diploma di terza media.

Assisteremo anche al famoso rito del discorso finale del Preside: che cos’avrà da dire Paolo Bosisio? Che somme tirerà da quest’anno scolastico? Dopodiché via libera agli scritti e poi agli orali per questi ultimi esami dell’anno. Chi riuscirà a passare?

Non ci resta che aspettare l’appuntamento di stasera alle 21.20 su Rai Dure o in streaming su RayPlay.