Anche la sesta edizione de Il Collegio sta per giungere alla fine. Questa sera 13 dicembre, andrà in onda il penultimo appuntamento con l’amato programma di Rai 2. I ragazzi, sotto la guida dei loro insegnanti, dovranno dare prova delle loro costanza e della loro abilità nello studio. Ci sarà anche modo di distrarsi e di dedicare tempo alle lingue straniere.

Dopo una stagione di rinunce e sacrifici, gli studenti si prepareranno per affrontare gli esami di terza media. Non tutti vivranno questo momento con serenità, infatti, alcuni dei protagonisti andranno incontro a diversi ostacoli.

Anticipazioni del 13 dicembre: in onda lo spettacolo di Cenerentola

Quella di stasera sarà una puntata fondamentale per Vincenzo, Matilde e Davide. I tre ragazzi, infatti, dovranno mettercela tutta per recuperare le insufficienze. Questo sarà l’unico modo per rientrare in possesso delle cravatte che gli sono state sottratte a causa del loro scarso rendimento.

Anche gli altri studenti saranno costretti ad affrontare le interrogazioni degli insegnanti. Le prove orali verranno gestite dal professor Maggi, dal professor Raina e dalla professoressa Petolicchio.

Inoltre, grazie all’aiuto di Denise Mcnee, nei panni di insegnante di inglese, gli allievi saliranno sul palco per mettere in scena lo spettacolo di Cenerentola. Durante la sfida, sarà fondamentale dimostrare di saper padroneggiare, senza alcuna esitazione, la lingua straniera.

I ragazzi parteciperanno ai Giochi della Gioventù

Anche dal punto di vista sportivo, ci sarà un evento molto importante. Gli allievi, infatti, dovranno prendere parte ai Giochi della Gioventù. Questo sarà un ottimo modo per onorare un noto programma francese intitolato Giochi Senza Frontiere, andato in onda per la prima volta nel 1977. È importante ricordare che questa sesta edizione del docu-reality è ambientata proprio in quell’anno.

Ce la faranno i ragazzi a superare tutte le sfide? Per scoprirlo non ci resterà che seguire l’appuntamento di questa sera.