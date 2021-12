Nella serata di ieri sera, su Sky, si è svolta la finale di X Factor. Anche questa edizione, dopo numerosi colpi di scena e performance da capogiro, è giunta alla conclusione. Si è trattato di uno scontro agguerrito dove i concorrenti hanno dato prova del loro incredibile talento. Fellow, i Bengala Fire, Baltimora e gIANMARIA sono riusciti a rivoluzionare il Forum di Assago e a dare una degna chiusura al programma.

Nonostante tutti i concorrenti si siano mostrati all’altezza della situazione, alla fine, è stato Baltimora a portare a casa il trofeo della vittoria. I suoi fan sono stati contentissimi per l’accaduto, mentre gli altri spettatori hanno provato un misto di incredulità e sorpresa.

Baltimora vince X Factor 2021

Lo scontro di ieri si è aperto con l’esecuzione dei duetti. Ogni concorrente ha avuto modo di esibirsi insieme al proprio giudice e di mostrare i progressi conseguiti. È stato un momento davvero emozionante che, però, non è riuscito a salvare il giovane Fellow. Il ragazzo, dopo aver cantato Underwater, è stato costretto a lasciare lo studio, dando spazio ai suoi rivali. Nella manche successiva, i Bengala Fire, in termine di voti, non sono riusciti a superare gli altri concorrenti. L’amato gruppo, seguito da Manuel Agnelli, è riuscito comunque a piazzarsi sul podio portando a casa un soddisfacente terzo posto.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La finale vera e propria ha avuto come protagonisti Baltimora e gIANMARIA. Entrambi hanno portato i loro inediti, facendo ballare ed esultare il pubblico. Il trofeo della vittoria è stato conquistato da Baltimora con la canzone Altro.

Gli ospiti in studio

La puntata si è aperta con l’arrivo dei Maneskin sul palco. Il gruppo romano, reduce dell’esperienza in America, ha infiammato il Forum e gli animi del pubblico a casa. Le loro canzoni, ormai conosciute in tutto il mondo, hanno dato modo alla serata di partire con il piede giusto.

Successivamente, anche i Coldplay hanno avuto il loro spazio.