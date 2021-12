Domenica 12 dicembre, andrà in onda, su Canale 5, il tredicesimo appuntamento pomeridiano di Amici. Il talent show, ormai, è entrato nel vivo delle dinamiche che, con ogni probabilità, ritroveremo anche nel serale. Nella prossima puntata, potremo assistere ad altri sorprendenti performance che gli allievi della scuola si sono impegnati a perfezionare durante la settimana.

In particolare, i riflettori saranno puntati su Mattia e Christian. In oltre, dalle registrazioni dell’8 dicembre, è emerso che sul palco ci saranno incredibili ospiti. Ecco tutti i dettagli!

L’assenza di Christina e la situazione di Mattia

Purtroppo, il ballerino Christian non ha potuto prendere parte alle registrazioni della prossima puntata. Alcuni problemi di salute, infatti, gli hanno impedito di unirsi ai suoi compagni di avventura. Mattia, al contrario, ha dato prova del suo grande talento. L’esibizione da lui portata in scena, infatti, gli ha consentito di vincere la sfida e di tornare ufficialmente in gara.

Tra i cantanti, anche Rea e Nicol hanno dovuto affrontare la loro sfida. Stando ai commenti sui social, c’era grande preoccupazione per questi due giovani artisti, ma per fortuna tutto è andato per il meglio e gli insegnanti hanno riconfermato entrambe le maglie.

Gli ospiti di domenica 12 dicembre

Il talent show ospiterà personaggi d’eccezione del panorama musicale. Nel dettaglio, per la gioia di tutti i loro fan, ci saranno Marco Mengoni e Riccardo Marcuzzo. Maria De Filippi gli darà la possibilità di presentare i loro ultimi lavori e di esibirsi per l’affezionato pubblico di Canale 5.

Nella puntata di domenica, potremo assistere anche alla classifica elaborata da Sabrina Ferilli con i rispettivi voti:

Primo posto: Luigi e Sissi con 9,5

Secondo posto: Lda e Aisha con 9

Terzo posto: Crytical con 8

Quarto posto: Alex, Elena e Albe con 7

Stando al punteggio ottenuto, le prossime sfide vedranno protagonisti proprio Alex, Elena e Albe.