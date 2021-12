Stasera, giovedì 9 dicembre, andrà in onda la quarta puntata di Zelig, il programma comico tornato in onda su Canale 5 dopo ben 5 anni di assenza. Alle redini ci saranno, come sempre, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, i quali intratterranno il pubblico grazie alla presenza di tanti ed esilaranti comici. Scopriamo chi si esibirà sul palco del teatro TAM (Teatro Arcimboldi di Milano) nel corso della serata in questione.

Il prolungamento di Zelig di un’ulteriore puntata

Il 9 dicembre 2021 si chiude l’esperienza di Zelig. La trasmissione incentrata sulla comicità sarebbe dovuta essere caratterizzata da sole 3 puntate, tuttavia, grazie agli ascolti decisamente favorevoli, Mediaset ha deciso di prolungare l’appuntamento dando luogo ad un’ulteriore puntata, che andrà in onda questa sera. L’orario di messa in onda è fissato, come sempre, a partire dalle ore 21:40 circa, per tre ore consecutive di show.

Vanessa e Claudio intratterranno i telespettatori dando luogo ai loro soliti siparietti sia da soli sia con la complicità dei comici di questa edizione. Ricordiamo che il programma è tornato dopo ben 5 anni di assenza per festeggiare le nozze d’argento di Zelig. La prima apparizione in televisione del format, infatti, risale a ben 25 anni fa.

Gli ospiti di giovedì 9 dicembre

Nel corso della puntata di questa sera si esibiranno vari ospiti, sia nuovi sia già molto conosciuti. Tra i personaggi che saliranno sul palco ci sono: Gabriele Cirilli, Teresa Mannino, Simone Barbato, Leonardo Manera, Franco Neri, Marco Della Noce, Marta e Gianluca.

Tra i protagonisti divenuti famosi più di recente, invece, troviamo: Enrico Bertolino, Giancarlo Kalabrugovich, Antonio Ornano, Luca Cupani, Sergio Sgrilli, Ippolita Baldini, Corinna Grandi, Vincenzo Albano, i Senso D’Oppio, Max Angioni e tanti altri. La puntata andrà in onda in tv su Canale 5, ma è possibile guardare la replica anche su Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti: Ecco cosa vedere stasera in tv