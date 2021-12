Ieri, giovedì 2 dicembre, è andata in onda la terza puntata di Zelig. Si sarebbe dovuto trattare dell’ultimo appuntamento, in quanto inizialmente erano previste solamente tre messe in onda. Tuttavia, grazie agli ascolti decisamente alti registrati dal programma comico di Canale 5, Mediaset ha deciso di apportare una grande novità, che sicuramente verrà accolta di buon grado dai numerosi telespettatori.

Ascolti esilaranti per Zelig

Zelig sta regalando ascolti davvero da urlo alla rete che ospita tale trasmissione. Nel corso della messa in onda di giovedì 2 dicembre, infatti, si sono registrati ascolti pari al 19,5% di share, riuscendo a coinvolgere un numero di telespettatori pari a 3.415.000. Si tratta di risultati davvero alti che hanno soddisfatto di gran lunga le aspettative della rete. Per tale motivo, Mediaset ha deciso di apportare un grande cambiamento.

Nello specifico, Zelig si allungherà per un’altra puntata. Il gran finale, che originariamente era previsto per ieri, giovedì 2 dicembre, slitterà a giovedì 9 dicembre. In tale occasione, dunque, andrà in onda la vera ultima puntata del programma comico di Canale 5.

Ci sarà una quarta puntata per Claudio e Vanessa

Per Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, dunque, si è trattato di un ritorno in grande stile. Dopo una pausa durata ben 5 anni, infatti, la trasmissione è tornata in onda per intrattenere il pubblico Mediaset e strappare loro una risata. Malgrado le puntate preparate fossero solamente 3, quindi, l’azienda ha deciso di agire di improvvisazione in modo da dare luogo ad una nuova e inedita puntata.

Giovedì prossimo, quindi, saliranno sul palco del TAM tanti altri nuovi ospiti e comici che proveranno, come sempre, ad intrattenere il pubblico. Dunque non ci resta che attendere la prossima settimana per scoprire se anche il quarto appuntamento sarà all’altezza delle aspettative.