L’oroscopo della settimana dal 29 novembre al 5 dicembre avrà in serbo imprevisti e sorprese per tutti i segni zodiacali. Saranno dei giorni molto intensi dal punto di vista lavorativo e sentimentale, ma non tutti riusciranno a trovare il giusto ritmo. I pianeti, grazie alla loro influenza, rappresenteranno una guida preziosa, soprattutto per le decisioni da prendere.

In particolare, il Toro, il Leone e il Capricorno faranno scintille in amore, mentre il Cancro e la Vergine proveranno a dare il massimo nel loro lavoro. Lo Scorpione si sottrarrà a discussioni importanti, al contrario dell’Acquario che sarà pronto ad attaccare briga in ogni circostanza.

Per una visione più completa dell’oroscopo della settimana, si consiglia di visionare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale dal 29 novembre al 5 dicembre: Toro allegro, Cancro determinato

Ariete: finalmente, potrete raccogliere i frutti del vostro impegno. La vittoria avrà un sapore dolcissimo perché vi consentirà di riflettere, senza rimpianti, sulla strada percorsa fino a questo momento. Le persone care saranno fieri di voi e vi esprimeranno tutto il loro affetto con dei piccoli gesti. Serie tv consigliata: Elves (Netflix).

Toro: tutte le vostre attenzioni saranno rivolte al partner. Sarete felici di poter condividere le giornate con una persona tanto speciale. Non sarete d’accordo su tutto ma, in un modo o nell’altro, riuscirete a trovare un accordo. La routine lavorativa sarà piuttosto monotona e insoddisfacente. Serie tv consigliata: So cosa hai fatto (Prime Video).

Gemelli: tenderete ad affidarvi troppo al potere della sorte. Sarete certi che la fortuna abbia un ruolo determinante nei vostri successi e proverete a ottenere il suo favore dando peso alle piccole superstizioni. L’oroscopo della settimana vi consiglia di lavorare sulla vostra autostima e sull’interazione con l’ambiente che vi circonda. Serie tv consigliata: Katla (Netflix).

Cancro: vi porrete degli obiettivi piuttosto ambiziosi perché non sopporterete l’idea di rimanere indietro rispetto agli altri. Questo renderà le giornate piuttosto impegnative e cariche di stress. L’oroscopo della settimana vi consiglia di non esagerare per non soccombere ai frenetici ritmi quotidiani. Serie tv consigliata: Nine Perfect Strangers (Prime Video).

29 novembre – 5 dicembre, oroscopo della settimana: Leone innamorato, Bilancia indecisa

Leone: nonostante le difficoltà, non riuscirete a smettere di sorridere grazie alla presenza del partner. Avrete un feeling straordinario e non vedrete l’ora di affrontare insieme le difficoltà quotidiane. I progetti futuri saranno ricchi di creatività e innovazione. Serie tv consigliata: Vita da Carlo (Prime Video).

Vergine: la vostra priorità sarà il lavoro. Farete di tutto per farvi notare e per non permettere agli altri di mettervi i piedi in testa. I rapporti con i colleghi saranno piuttosto tesi, soprattutto a causa dei differenti punti di vista. I consigli del partner potrebbero rivelarsi sorprendentemente preziosi. Serie tv consigliata: Extracurricular (Netflix).

Bilancia: non vi sentirete ancora pronti a condividere le vostre giornate con un’altra persona. Nonostante abbiate un interesse amoroso, cercherete di prendervi del tempo per capire come comportarvi. L’oroscopo della settimana vi consiglia di non farvi influenzare dagli amici o dai parenti: potreste pentirvene! Serie tv consigliata: Città Invisibile (Netflix).

Scorpione: non avrete voglia di partecipare a discussioni che turbino la vostra serenità. Proverete a evitare situazioni di questo tipo e di concentrarvi solo sui vostri obiettivi. Il partner, però, potrebbe non gradire l’atteggiamento adottato e cercare un confronto con voi. Il lavoro vi offrirà un’ottima scappatoia. Serie tv consigliata: This is us (Prime Video).

Oroscopo e profili zodiacali dal 29 novembre al 5 dicembre: Sagittario fiducioso, Acquario combattivo

Sagittario: questa settimana sarà caratterizzata da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete più energici che mai, mentre in altri avrete bisogno di riposare e di ricaricare le batterie. Vi fiderete ciecamente del partner e sarete pronti a raccontargli tutti i vostri segreti. Purtroppo, il sentimento potrebbe non essere ricambiato. Serie tv consigliata: La ruota del tempo (Prime Video).

Capricorno: non riuscirete a fare a meno del partner. Vorrete condividere ogni cosa con lui, al punto di rischiare di trascurare la famiglia e gli amici. Sarà importante non sottovalutare la vostra vita sociale e non far preoccupare le persone care. Potreste scoprire di essere in possesso di un talento inaspettato. Serie tv consigliata: Psych (Prime Video).

Acquario: non permetterete a nessuno di interferire con le vostre decisioni. Sarete determinati a raggiungere gli obiettivi prefissati seguendo la vostra strada, senza consigli di alcun tipo. Questo comportamento potrebbe causare delle fratture nei rapporti di amicizia e nella relazione con il partner. Serie tv consigliata: Al nuovo gusto di ciliegia (Netflix).

Pesci: non sarete disposti ad accettare compromessi di alcun tipo. Lotterete per i vostri ideali, rischiando anche di perdere alcune amicizie. Per fortuna, la famiglia e il partner continueranno a supportarvi. Il lavoro potrebbe avere dei risvolti molto interessanti. Serie tv consigliata: The Sinner (Netflix).