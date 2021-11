L’arrivo del 2022 porterà tante novità. Una tra queste sarà la messa in onda del reboot di Willy, il principe di Bel-Air. I fan della storica sitcom, nel corso degli ultimi mesi, hanno dato vita a due schieramenti contrapposti. C’è chi non vede l’ora di posare gli occhi su questo potenziale gioiellino e chi pensa che l’opera originale non debba essere toccata da un rifacimento. In ogni caso, grazie al teaser rilasciato nelle ultime ore, potremo farci un’idea in più di ciò che ci aspetta.

Le parole di Peacock, al momento, fanno ben sperare:

Bel-Air scaverà a fondo nei conflitti, nelle emozioni e nei pregiudizi impossibili da esplorare a pieno nel formato da 30 minuti della sit-com, mantenendo la spavalderia e i riferimenti allo show originale

Disponibile il primo teaser di Bel-Air

Il teaser di Bel-Air non svela molto di quella che sarà la trama della serie tv. Il video si apre con un tuffo in piscina di schiena da parte di Willy, interpretato da Jabari Banks. Il giovane è circondato da oggetti appartenenti alla sua quotidianità come dei palloni da basket e dei dadi. All’improvviso, la sua attenzione viene attratta da una corona che, grazie ai movimenti fluttuanti dell’acqua, lo conduce verso un trono da re.

In sottofondo, si può ascoltare una voce narrante che introduce il punto di partenza del reboot: “Questa è la storia di come la mia vista è stata capovolta. Ho guardato il mio regno, ero finalmente lì per sedermi sul mio trono”.

Cosa dobbiamo aspettarci da Bel-Air?

Sappiamo che l’intento dei produttori è quello di dare nuova vita all’amatissima sitcom degli anni ’90. La trama alla base della storia sarà la stessa, ma verranno sfruttati diversi espedienti per dare un tocco diverso alla narrazione.

Il team creativo ha rilasciato la seguente dichiarazione: