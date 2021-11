Me contro Te – Persi nel tempo è il terzo film della coppia di youtuber palermitani Luigi Calagna e Sofia Scalia, già campione d’incassi nel 2021 con il capitolo Il mistero della scuola incantata. Me contro Te 3 è un film diretto dal regista Gianluca Leuzzi, scritto da Emanuela Canonino, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia.

Conosciamo meglio la trama, il cast completo, il trailer e quando esce al cinema.

Me contro Te – Persi nel tempo: trama

Il terzo film dei Me contro Te inizia con Luì che sta per ricevere tra le mani il diploma da scienziato. La giornata verrà però rovinata dall’arrivo dei due nemici per eccellenza della coppia Luì e Sofì, il Signor S e Perfidia.

Sofì cercherà di allontanare la minaccia con i suoi poteri di fata, Luì sfiderà i rivali con le sue ultime conoscenze in campo tecnologico, entrambi però capiranno ben presto che stavolta sarà più difficile avere la meglio sui nemici.

Le difficoltà aumenteranno non appena i due giovani protagonisti saranno catapultati a spasso nel tempo, in un immaginario viaggio durante il quale conosceranno tanti nuovi amici (e non solo quelli). Tra le altre cose, infatti, salterà fuori anche una nuova nemica.

Me contro Te – Persi nel tempo: cast

Insieme a Luì e Sofì ci saranno l’immancabile Pongo, oltre a Perfidia e il Signor S. Ecco il cast completo del film Me contro Te – Persi nel tempo:

Luigi Calagna interpreta Luì

Sofia Scalia interpreta Sofì

Michele Savoia interpreta Pongo

Andrea Garofolo interpreta Leonard

Antonella Carone interpreta Perfidia

Trailer

Il canale Youtube ufficiale dei Me contro Te ha pubblicato il video del trailer ufficiale del film Me contro Te 3. Qui sotto pubblichiamo il video completo della durata di circa 1 minuto.

Quando esce Me contro Te – Persi nel tempo

L’uscita di Me contro Te – Persi nel tempo è fissata per il 1° gennaio 2022. È il terzo film che ha per protagonisti i due giovani youtuber palermitani Luì e Sofì, nomi d’arte di Luigi Calagna e Sofia Scalia, la terza pellicola dal 2020 ad oggi, con la data di uscita sempre confermata al primo giorno del nuovo anno.

L’obiettivo è intercettare il maggior numero di famiglie possibile, in modo da riempire le sale cinematografiche italiane di bambini, nell’auspicio di ripetere il clamoroso successo del secondo titolo del 2021 (Me contro Te – Il mistero della scuola incantata), capace di registrare il record d’incassi assoluto di quest’anno per un film uscito nelle sale italiane.