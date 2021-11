Nelle ultime ore, sui social network, è stata diffusa una foto di Barbara d’Urso senza trucco. La conduttrice, almeno stando a questo scatto, appare molto diversa rispetto all’immagine che ha sempre dato di sé. La mancanza delle luci adatte, del make-up e dell’impeccabile acconciatura, infatti, non possono fare a meno di evidenziare gli effetti del trascorrere del tempo.

La maggior parte degli utenti ha deciso di schierarsi contro l’autore del post: Jimmy Ghione. Il suo gesto, infatti, pare non sia stato affatto apprezzato dal popolo del web. Ecco tutti i dettagli!

Deanira Marzano e Roger Garth contro Jimmy Ghione

Jimmy Ghione, forse nel tentativo di fare dell’ironia, ha postato un’immagine su Instagram dove era presente Barbara d’Urso al naturale. Nel giro di pochissimo tempo, la foto si è diffusa a macchia d’olio e tutti hanno iniziato a parlare dell’accaduto.

Tra i commenti, spicca quello di Deanira Marzano. La donna ha attaccato duramente l’inviato del tg satirico:

Dovresti vergognarti per questo gesto. Anche perché posso assicurare che Barbara è una donna bellissima e la prima foto non corrisponde alla realtà dei fatti

Anche Roger Garth, spesso ospite di Pomeriggio 5, ha preso le difese di Barbara d’Urso:

Barbara è bella al naturale e non è rifatta. Poi il tempo, purtroppo, ci punisce tutti

Jimmy Ghione condannato anche dagli utenti

Solo una piccola parte di persone ha riso dell’immagine postata da Jimmy Ghione. La maggior parte, al contrario, l’ha trovata di cattivo gusto e poco adatta a essere caricata sui social.

A prescindere se Barbara d’Urso piace o no, questo post potevi risparmiarlo

Per ora, l’amata conduttrice di Canale 5 non ha ancora espresso la sua opinione sull’argomento. Non sappiamo cosa deciderà di fare ma, è probabile, che la questione non si esaurisca tanto facilmente!