Le news dell’ultim’ora dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 si riferiscono alla puntata di venerdì 19 novembre. A seguire le ultime notizie sulla ventesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente eliminato? Chi è finito in nomination? Di seguito i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La ventesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con il confronto tra Soleil Sorge e Alex Belli in Mistery Room. La premessa da parte di Alfonso Signorini dallo studio è eloquente: Alex e sua moglie Delia Duran vengono accusati di recitare un copione studiato a tavolino prima dell’ingresso dell’attore nella Casa del Grande Fratello.

Soleil ammette di aver avuto dei dubbi sulla sincerità di Alex, che si difende ribadendo la sua assoluta innocenza e definendo le parole dell’amica speciale come una pugnalata al cuore. In difesa dell’attore interviene anche Sonia Bruganelli: l’opinionista crede che ad Alex piaccia realmente Soleil.

Un consiglio ad Alex che arriva direttamente da Sonia… #GFVIP pic.twitter.com/SNVkJPEDTL — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 19, 2021

Per Alex i confronti non sono ancora finiti. Signorini lo invita in studio, dove si ritrova davanti Adriana Volpe (e non Delia come era convinto fin dall’inizio). L’opinionista ribadisce come l’attore e Delia non siano marito e moglie né per la Chiesa né per lo Stato, aggiungendo che anche Delia formalmente risulta ancora essere sposata con il precedente marito (non avendo ancora completato le pratiche del divorzio).

Alex Belli non ci sta: pur senza ribattere alle accuse della Volpe, afferma come il suo amore per Delia sia sopra ogni cosa. Fine del round.

"Delia non è tua moglie né per lo Stato né per la Chiesa". #GFVIP pic.twitter.com/wgRFL8lQXy — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 19, 2021

È tempo di confronti anche per Gianmaria Antinolfi. In poco più di due mesi l’imprenditore napoletano è riuscito nell’impresa di mettersi tutte (o quasi) le donne della Casa contro, a partire da Soleil Sorge, con cui aveva avuto in passato già una relazione. L’influencer italo-americana lo accusa di averle regalato capi d’abbigliamento firmati dopo averli acquistati all’outlet, aprendo di fatto l’outlet-gate (del quale – aggiungiamo noi – ne avremmo fatto volentieri a meno).

Almeno per questa puntata i confronti terminano qui. Signorini apre la scatola delle sorprese per Miriana Trevisan e Gianmaria. La prima spetta a Miriana: ad aspettarla in giardino c’è la madre, che le ribadisce l’infinito amore della sua famiglia. La signora Trevisan, interrogata da Signorini su Nicola Pisu, ha risposto dicendo che è un bravissimo ragazzo, ma la decisione finale spetta a Miriana, che prontamente risponde: “Infatti io ho deciso”.

"Due mesi per me sono stati come… due anni" ❤️ La mamma di Miriana può aprire il suo cuore alla sua bambina, per ricordarle che la sua famiglia la ama tanto. #GFVIP pic.twitter.com/b6pCW7H9xW — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 19, 2021

La seconda sorpresa della serata è per Gianmaria Antinolfi. L’ex di Soleil rivede fuori dalla Casa l’amata sorella: vedendo il fratello in difficoltà, Alberta – questo il nome della ragazza – ha deciso di stargli vicino per infondergli la giusta dose di coraggio per rilanciare il suo percorso all’interno della Casa. Subito dopo aver visto la sorella, Gianmaria non è riuscito a trattenere la commozione, mostrando al pubblico un altro lato di sé (più intimo, più umano).

"Mai come oggi sentivo il bisogno di starti vicino". Il percorso di Gianmaria nella Casa è stato molto intenso… spesso si è scontrato duramente con alcuni dei suoi compagni. E sua sorella Alberta è qui per dargli coraggio e carica. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/KN06qm4EMm — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 19, 2021

A seguire Alfonso Signorini ha letto il nome del concorrente eliminato, per poi chiamare il gruppo alle nuove nomination per lunedì. Vi anticipiamo che anche in questa occasione le sorprese non sono di certo mancate. Per conoscere il nome dell’eliminato e i concorrenti finiti in nomination vi invitiamo alla lettura del nostro approfondimento su chi è stato eliminato nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6.