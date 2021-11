Buone notizie per tutti i fan della serie Manifest, inizialmente chiusa da NBC lo scorso giugno e poi ripescata da Netflix di recente. L’attore J. R. Ramirez, infatti, ha confermato che ci sarà una quarta stagione, la quale sarà l’ultima, per dare un finale degno a tutti gli spettatori. Scopriamo, dunque, tutto quello che è emerso e cosa ha rivelato l’attore.

L’ufficializzazione della quarta stagione di Manifest su Netflix

Netflix ha deciso di “salvare” Manifest trasportando la serie sulla propria piattaforma e garantendogli un finale degno. La terza, infatti, era stata interrotta improvvisamente da NBC senza consentire agli spettatori di assistere ad un epilogo finale. Tuttavia, Netflix ha deciso di dargli una nuova opportunità. La serie è incentrata sul volo Montego Air 828, il quale è misteriosamente scomparso dai radar nel 2013 ed è riapparso cinque anni dopo.

Stando a quanto emerso, l’ultima stagione sarà contraddistinta da 20 episodi, i quali saranno certamente in grado di regalare ai fan momenti di pathos e di sorpresa. Jeff Rake, dunque, avrà la possibilità di trovare una soluzione a tutte le vicende rimaste in sospeso a causa della chiusura improvvisa della terza stagione. Le aspettative sono davvero alte in quanto Netflix ha deciso di destinare alla serie un budget molto elevato.

Il messaggio di J. R. Ramirez

Nella quarta stagione di Manifest torneranno quasi tutti i personaggi che c’erano nella precedente, tra cui anche Josh Dallas, Melissa Roxburgh e Parveen Kaur. In queste ore, l’attore J. R. Ramirez, che nella serie interpreta Jared Vasquez, ha pubblicato un post su Instagram in cui si è detto estremamente felice di questo ritorno della serie. A tal proposito, ha rivelato:

"So di essere affiancato da un cast e una troupe incredibili e meravigliosamente talentuosi".

In seguito, l’attore ha voluto fare anche un ringraziamento a tutti i fan i quali hanno reso possibile la realizzazione di questo finale di stagione. Pertanto, ha scritto:

“La realtà è che tutta questa magia sta accadendo grazie a voi ragazzi! Voi l’avete fatta succedere. Vi vogliamo bene e non vediamo l’ora che vediate tutto questo.