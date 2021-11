E’ stata interamente girata in Sicilia la serie “Incastrati“. Sei episodi scritti, diretti e interpretati da Salvo Ficarra e Valentino Picone, meglio noti al pubblico italiano come Ficarra & Picone.

Il duo comico italiano si cimenta per la prima volta nel mondo delle serie TV e il loro debutto sul piccolo schermo è fissato al 1 gennaio 2022 in esclusiva su Netflix. Alla produzione invece c’è Attilio De Razza.

Incastrati, di cosa parla la serie di Ficarra & Picone

Incastrati racconta di un omicidio e di due amici che si trovano a vivere una serie di situazioni fuori dal comune solo per essere finiti “nel posto sbagliato al momento sbagliato”.

Cercano così di allontanarsi il più in fretta possibile dalla scena del crimine ed è qui che la narrazione si mette in moto. Più cercano di uscirne e più si trovano in mezzo a un susseguirsi di fatti che li portano a dover guardare in faccia la mafia. Il tutto condito dalla solita ironia di Ficarra & Picone, due dei comici italiani più amati in Italia.

Cast di “Incastrati”, gli attori della serie tv

Salvo Ficarra – Salvo

Valentino Picone – Valentino

Marianna di Martino – Agata Scalia

Anna Favella – Ester

Tony Sperandeo – Tonino Macaluso detto “Cosa Inutile”

Maurizio Marchetti – Portiere Martorana

Mary Cipolla – Signora Antonella

Domenico Centamore – Don Lorenzo, detto “Primo Sale”

Sergio Friscia – Sergione

Alla produzione di Incastrati c’è anche Nicola Picone per la Tramp Limited mentre alla scrittura hanno collaborato con Ficarra e Picone anche Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.