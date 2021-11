Giovedì 18 novembre si giocherà la partita tra Zverev e Hurkacz, valida per la terza giornata del gruppo Rosso delle ATP Finals 2021, lo stesso di Jannick Sinner e Medveved. Al campione tedesco serve una vittoria per qualificarsi alle semifinali del torneo, dopo aver battuto Berrettini all’esordio complice il ritiro dell’azzurro, e perso al tie-break del terzo set la sfida contro il vincitore degli US Open di quest’anno. In caso di vittoria di Zverev, Sinner verrebbe eliminato automaticamente, anche qualora riuscisse nell’impresa di battere Medvedev nell’incontro che si disputerà in serata. Al contrario, una vittoria di Hurkacz e un contemporaneo successo di Jannick, porterebbe il tennista altoatesino in semifinale.

Dove vedere Zverev-Hurkacz in TV

La partita Zverev-Hurkacz delle ATP Finals Torino 2021 sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali 201 e 205 di Sky, alle ore 14. Non sarà possibile invece vederla in chiaro sulla Rai. La programmazione di Rai 2 prevede infatti la messa in onda in serata dell’incontro Medvedev-Sinner.

Dove vedere in streaming Zverev-Hurkacz

Lo streaming dell’incontro Zverev-Hurkacz sarà visibile su Sky Go e NOW, rispettivamente per gli abbonati Sky e NOW (ex NOW TV). Le due piattaforme di video streaming sono disponibili su Smart TV, PC, smartphone e tablet gratuitamente per tutti gli abbonati.