All or Nothing Juventus è la docu-serie dedicata a questa squadra, più in generale però a tutto il mondo calcistico. Esce su Amazon Prime Video il 25 novembre 2021, ecco come vederla gratis.

La serie vede come protagonista la squadra italiana della Juventus ed è firmata Amazon Studios. Prodotta da Fulwell 73 insieme ai produttori Ben Turner, Leo Pearlman e lo Showrunner Richard Cooke. E’ stata realizzata con lo scopo di far comprendere meglio alle persone le dinamiche nascoste del mondo calcistico al di là delle partite stesse.

All or Nothing Juventus, di cosa parla?

La docu-serie racconta cosa accade dietro le quinte di questo club calcistico e segue la scia di altre due docu-serie passate, All or Nothing Manchester City e All or Nothing Tottenham Hotspur.

Grazie a questa nuova produzione di Amazon tutti i tifosi e gli appassionati possono capire meglio le dinamiche della squadra torinese, il perché delle scelte degli allenatori e ovviamente tutto ciò che si trova dietro la stagione calcistica 2020/2021.

L’annuncio ufficiale della sua uscita

Esce in esclusiva su Amazon Prime Video il 25 novembre 2021 ed è stato proprio il club della Juventus ad annunciarlo con un tweet. Sarà lei la protagonista di questa docu-serie, interamente dedicata al mondo del calcio.

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer della Juventus ha parlato di All or Nothing sul sito ufficiale della squadra, esprimendo tutta la soddisfazione nel poter stringere questa collaborazione con Amazon Prime Video. Ha dichiarato:

Non vediamo l’ora di mostrare al mondo cos’è realmente il brand Juventus e cosa significa davvero, grazie all’innegabile qualità e allo stile inconfondibile della serie All or Nothing.

𝗔𝗹𝗹 𝗢𝗿 𝗡𝗼𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴: 𝗝𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝘀 ⚫⚪

E' ufficiale: i bianconeri saranno protagonisti della docu-serie Amazon Original, disponibile nel corso del 2021 su @PrimeVideoIT!#AONJuve — JuventusFC (@juventusfc) February 23, 2021

Come vedere All or Nothing Juventus

Chi possiede già un abbonamento Amazon Prime può vedere All or Nothing Juventus già dalla piattaforma. Altrimenti è possibile vederla iscrivendosi e approfittando della prova gratuita di 30 giorni.

Abbonandosi ad Amazon non solo si ha diritto a un mese gratis di film e serie tv su Prime Video, ma anche a tutti i servizi inclusi come le spedizioni gratuite quando comprate qualcosa sulla piattaforma.