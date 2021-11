La puntata di sabato 20 novembre di Ballando con le stelle si prospetta davvero esilarante. Milly Carlucci ha deciso di fare un vero colpaccio invitando come ballerini per una notte due volti molto amati della comicità italiana. I protagonisti in questione sono Lillo e Paolo Calabresi.

Lillo e Paolo Calabresi ospiti a Ballando con le stelle

A Ballando con le stelle e d’uopo invitare dei personaggi famosi a ballare come ballerini per una notte. Ebbene, sabato prossimo, 20 novembre, questo arduo compito verrà affidato a due esponenti della comicità, ovvero Lillo e Paolo Calabresi. Il primo ha avuto un enorme successo dopo aver partecipato al programma LOL – chi ride è fuori, condotto da Fedez e Mara Maionchi su Amazon Prime Video. (Clicca qui per vedere il cast della seconda stagione di LOL).

In tale occasione, il comico ha dato prova di essere perfettamente in grado di tenere il palcoscenico con la battuta sempre pronta e i modi di fare buffi e goffi. Calabresi, invece, si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo per aver ricoperto il ruolo di “iena” nell’omonimo programma di Italia 1.

La presentazione del nuovo film

Ad ogni modo, in occasione della messa in onda di sabato prossimo di Ballando con le stelle, il pubblico vedrà i due attori in vesti del tutto inedite. I due, infatti, si cimenteranno in coreografie studiate ad hoc per loro dalle ballerine esperte. Considerando la loro simpatia, dunque, le risate sono assicurate.

Lillo e Paolo, però, saranno su Rai 1 anche per presentare il loro nuovo film “Una famiglia mostruosa”. di Volfango De Biasi. Si tratta di una commedia che narra le vicende di una famiglia alquanto particolare, che prende ispirazione dalla famiglia Addams. Nel cast ci sono anche Massimo Ghini, Lucia Ocone, Ilaria Spada e Cristiano Caccamo. La data di uscita al cinema è fissata per il 25 novembre 2021.