Stando a quanto appreso dall’Adnkronos tramite fonti interne a Mediaset, pare proprio che l’azienda abbia preso delle decisioni per quanto riguarda alcuni programmi. In questi giorni si vociferava di una possibile cancellazione di TG4 e Studio aperto. A quanto pare, però, non è prevista nessuna chiusura per le due trasmissioni. Vediamo, dunque, che cosa hanno fatto sapere fonti interne all’azienda.

TG4 e Studio aperto non chiudono

Mediaset ha annunciato che TG4 e Studio aperto non subiranno una drastica chiusura, anzi. I vertici aziendali stanno lavorando ad un ridimensionamento interno di alcune trasmissioni, il quale porterà alla nascita di alcuni cambiamenti. Essi, però, non hanno nulla a che vedere con la chiusura dei programmi sopracitati.

L’unico cambiamento sostanziale, che sarà subito lampante ai telespettatori, fa capo al cambio di denominazione di News Mediaset, che prossimamente prenderà il nome di TgCom. Le fonti interne a Mediaset ci hanno tenuto anche a far sapere che non verrà licenziato assolutamente nessuno.

Le nuove assunzioni da parte di Mediaset

Le modifiche, infatti, verranno effettuate sulla base di esordi incentivati. Nello specifico, infatti, pare che in tre anni siano previsti ben 45 pensionamenti che avverranno su base del tutto volontaria.

In questo stesso periodo, a Cologno Monzese saranno previste 15 assunzioni tra giovani giornalisti. Si tratta, quindi, semplicemente di un cambiamento generazionale che servirà a dare nuovo slancio all’organico Mediaset e a dare opportunità alla popolazione più giovane.