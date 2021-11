Mediaset ha deciso di sorprendere il suo pubblico con una trasmissione inedita. Si tratta del film Joker, uscito nelle sale cinematografiche il 4 ottobre 2019. La pellicola, ai tempi del suo esordio, ha riscosso un successo non indifferente, tanto da assicurarsi un seguito, previsto per il 2023. Anche la critica è stata molto generosa nei confronti di questa produzione. Maurizio Porro, per esempio, ha dichiarato di trovare sorprendente il mondo in cui la storia di Batman è stata mescolata con una narrazione di degrado.

Sappiamo che il titolo è riuscito a vincere il Leone D’oro, due Golden Globe a Los Angeles, due BAFTA a Londra e due Oscar. La rete ha deciso di mandare in onda il film con Joaquin Phoenix martedì 16 novembre, su Canale 5, in prima serata.

Di cosa parla il film Joker?

Il film ripercorre la storia di Joker, concentrandosi sulle scelte che l’hanno condotto a diventare uno dei più spietati nemici di Batman. Inizialmente, lo vediamo alle prese con il suo lavoro da pagliaccio, in una città che non lo rispetta e che lo ridicolizza continuamente per il suo modo di essere. Non ha speranze, se non quella di provare a guadagnare qualcosa per aiutare sua madre ad andare avanti. Incapace di sopportare oltre questa situazione, si calerà nei panni di un clown assassino, disposto a tutto pur di vendicarsi con un mondo che non ha fatto altro che ferirlo. All’improvviso, però, le persone inizieranno ad amarlo perché vedranno in lui un ribelle capace di schierarsi contro all’ordine prestabilito.

Il film, per alcune sue scene, è stato definito crudele e violento ma, in realtà, dietro a ciò c’è molto di più. La storia di Joker non solo fa commuovere, ma è in grado anche di scatenare profonde riflessioni su come la realtà possa essere distorta e rovesciata.

Cosa sappiamo di Joker 2?

Al momento, le informazioni sul sequel sono piuttosto scarse. Sappiamo che Joaquin Phoenix tornerà a interpretare l’amato protagonista e che il film, se tutto andrà per il meglio, vedrà la luce nel 2023. Probabilmente, si continuerà a esplorare l’ascesa di Joker all’interno della città di Gotham e il suo ruolo di ribelle all’interno della società.