Giulia Salemi sta per vivere una nuova avventura lavorativa su Sky nelle vesti di presentatrice. Risulta essere un passo avanti in più per la sua carriera televisiva, vediamo di cosa si tratta.

In questo momento la fidanzata di Pierpaolo Pretelli è impegnata con il Grande Fratello Vip Party però, secondo quanto si può leggere sul settimanale Chi, sta per iniziare a condurre un nuovo programma su Sky.

Il nuovo programma di Giulia Salemi

Dal 2012 a oggi ne è passata di acqua sotto i ponti per Giulia Salemi. A soli 18 anni iniziò la sua carriera partecipando a Veline, dopo a Miss Italia fino a continuare a darsi da fare per coronare il suo sogno, lavorare in televisione.

Non solo lavora come presentatrice in Italia, ma risulta essere anche tra le più richieste e amate. La massima visibilità l’ha raggiunta partecipando alla terza e la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Secondo quanto dichiarato da “Chi” la presentatrice dovrebbe iniziare a lavorare per Sky, in particolare per il programma “Artisti di Panettone“.

Artisti del Panettone inizierà a essere trasmesso su Sky Uno, per passare poi su Tv8. L’agenda degli impegni lavorativi di Giulia Salemi prevede il suo debutto a gennaio in radio.

Giulia Salemi, una delle testimonial più richieste del momento

Giulia Salemi è impegnata con il Grande Fratello Vip Party, inizierà tra poco la sua collaborazione con Sky e alla radio ma, nonostante tutto questo, è considerata tra le testimonial più amate.

Oltre 1 milione e 700 mila follower la rendono una delle influencer più apprezzate in Italia.

Può ritenersi pienamente soddisfatta sia a livello lavorativo che sentimentale visto che, tra le tante cose, anche la sua storia con Pierpaolo Pretelli (attualmente impegnato nell’undicesima edizione di Tale e Quale Show e Domenica In) va a gonfie vele.