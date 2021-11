Dopo aver presenziato come giudice in Star in the star, il programma serale condotto da Ilary Blasi, Claudio Amendola si prepara a tornare nuovamente su Canale 5 in una nuova fiction, che si chiama “Il Patriarca”. Scopriamo quello che è emerso in merito alla data d’esordio e agli spoiler.

Quello che si sa sulla nuova serie di Claudio Amendola “Il Patriarca”

Claudio Amendola tornerà molto presto sul piccolo schermo all’interno di una nuova fiction chiamata “Il Patriarca”. Si tratta di una serie televisiva che vedrà l’attore come protagonista indiscusso, il quale interpreterà il ruolo di un boss mafioso. Quest’ultimo, però, a causa di un grave problema di Alzheimer avrà dei seri deficit di memoria.

In particolar modo, quindi, dimenticherà tutti gli orribili crimini commessi nel corso della sua vita da malavitoso. Al momento, questo è l’unico dettaglio trapelato inerente la trama. In merito al numero di puntate previste, invece, esse sono 6.

Il ritorno di Nero a metà 3

Le riprese della fiction sono previste per questo mese e le scene saranno girate in Puglia, precisamente tra Bari e Monopoli. Successivamente, poi, gli attori si sposteranno anche a Roma. Oltre a Claudio Amendola, nella nuova fiction ci sarà anche l’attrice Antonia Liskova, che ha già recitato con lui in Nero a metà.

Proprio quest’ultima serie tornerà in onda a gran richiesta nel 2022 su Rai 1. In particolar modo, andrà in onda la terza stagione della serie che, anche in questo caso, vede come protagonista Claudio Amendola.