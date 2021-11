Mediaworld ha lanciato un’offerta esclusiva per NOW Smart Stick. La chiavetta che si collega alla porta HDMI del televisore e dà accesso ai contenuti del catalogo NOW è in vendita a soli 14,99 euro invece di 29,99 euro: inclusi nel prezzo 6 mesi, anziché 3, di un pacchetto a scelta tra Cinema o Entertainment. Di fatto, Mediaworld offre il doppio dei mesi rispetto alla promo ufficiale disponibile sul sito NOW, dove la chiavetta è venduta allo stesso prezzo ma con soli 3 mesi di visione del pass Cinema o Entertainment anziché 6.

Cosa include l’offerta Mediaworld sulla NOW Smart Stick e come attivare il codice

All’interno della confezione di vendita è presente la chiavetta, il telecomando, l’alimentatore, il cavo, 2 pile AA, il libretto di istruzioni e il codice attraverso cui usufruire gratuitamente di 6 mesi di abbonamento al pacchetto Cinema o Entertainment.

Per attivare il codice è sufficiente seguire questi semplici passaggi:

Collegati al sito nowtv.it.

Clicca sul pulsante “Attiva Codice”.

Inserisci il codice sotto “Codice promo” quindi clicca su “Attiva”.

Dopodiché collega la chiavetta al televisore, apri l’app NOW, accedi con le credenziali fornite in fase di registrazione al servizio e goditi l’intero catalogo della piattaforma streaming collegata a Sky.

Importante: trascorsi i primi sei mesi, l’offerta si rinnova al prezzo di listino. Sei comunque libero di disdire quando vuoi.

I contenuti del pacchetto Cinema e Entertainment di NOW

Con il pass Cinema hai accesso ai film e alle produzioni originali Sky, con oltre 1.000 film on demand e pellicole come “Genitori vs Influencer”, mentre il pacchetto Entertainment offre tutti gli show Sky, le serie TV più amate dal pubblico e i documentari.