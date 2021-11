La sedicesima edizione di Ballando con le Stelle ha deciso di ospitare nella quarta puntata un’attrice molto amata dal pubblico italiano. Milly Carlucci ha scelto di far diventare “ballerina per una notte” niente di meno che Sandra Milo.

Solo poche ore fa la Carlucci ha rilasciato sui suoi canali social una nota informativa che recita:

Sabato sera siamo onoratissimi di poter ospitare tra di noi, come ballerina per una notte, Sandra Milo in un meraviglioso omaggio a Federico Fellini.

La sua speranza infatti è di portare nel noto programma di Rai 1 una persona capace non solo di emozionare il pubblico, ma anche di far rivivere una parte importante della storia musicale e cinematografica.

Sandra Mila a Ballando con le Stelle: quando sale sul palco

Sandra Milo parteciperà alla quarta puntata di Ballando con le stelle che, come sempre, ci da appuntamento su Rai 1 per sabato sera.

L’attrice si esibirà con Angelo Madonia con lo scopo di conquistare il premio che spetterà a una delle coppie partecipanti.

Sotto la guida di Milly Carlucci e Paolo Belli i vip che si sfidano davanti a una giuria che sceglierà il migliore. Il tutto condito come sempre dagli opinionisti, pronti con i loro commenti pungenti.

Un’altra sorpresa a Ballando con le Stelle

Sabato alle ore 20.35 non ci aspetta solo Sandra Milo. Ballando con le Stelle ospiterà gli atleti della Nazionale Italiana di Football Americano che da poco si sono portati a casa il titolo di campioni nel Campionato europeo. Si esibiscono in una suggestiva coreografia insieme a sette ballerine.

Per il resto il programma continuerà come sempre, con le coppie che si sfidano per poter proseguire e salire sul palco la puntata successiva. Momentaneamente fuori Al Bano e Oxana Lebedew per l’infortunio di lei. Mietta continua lontana da Ballando con le Stelle perché risultata positiva al coronavirus.