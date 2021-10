A partire dal mese di novembre, la programmazione di Canale 5 subirà delle modifiche. La nuova fiction di successo, Luce dei tuoi occhi, con Anna Valle e Giuseppe Zeno, chiude i battenti della prima e fortunatissima stagione. Al suo posto, nella serata del mercoledì, è previsto l’appuntamento con una nuova fiction. Modifiche interessanti anche per quanto riguarda la domenica sera. Scopriamo tutti i dettagli.

I cambi di programmazione del mercoledì sera

La programmazione di Canale 5 si accinge a subire delle modifiche, specie per quanto riguarda le serate del mercoledì e della domenica. In merito al primo giorno citato, a partire dal 3 novembre andrà in onda una nuova fiction. Luce dei tuoi occhi, infatti, lascia il posto a Storia di una famiglia perbene, che vede come protagonista sempre Giuseppe Zeno.

L’attore, infatti, dopo aver interpretato un ruolo molto importante insieme ad Anna Valle, continuerà ad essere presente in tv. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se la nuova serie si rivelerà all’altezza di quella che l’ha preceduta. La trama narra le vicende di Maria e Michele, due innamorati i quali vedranno il loro amore contrastato dalle loro famiglie. Da qui, dunque, si verificheranno una serie di dinamiche che hanno tutte le carte in regola per sostituire egregiamente la fiction uscente.

Le novità della domenica

Per quanto riguarda la serata della domenica sera, invece, in tale giorno della settimana tornerà in onda Michelle Hunziker, la quale sarà alla guida della nuova stagione di All Together Now. La donna andrà a sostituire Enrico Papi, che quest’anno si è dedicato completamente alla conduzione di Scherzi a parte.

Il programma debutterà il 31 ottobre e gli appuntamenti sono previsti fino a fine dicembre. La trasmissione andrà in onda anche la sera di Natale con un appuntamento in cui a sfidarsi saranno dei bambini. In merito agli altri programmi, invece, restano confermati il Grande Fratello Vip con doppio appuntamento settimanale, almeno per il momento, mentre Le Iene raddoppiano. Il programma andrà in onda sia il martedì sia il venerdì sempre alle 21:20 su Italia 1.