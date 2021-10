Se il Grande Fratello Vip 6 faceva già fatica a decollare in termini di ascolti, con il nuovo cambio di programmazione Mediaset la situazione potrebbe addirittura peggiorare. I vertici dell’azienda, infatti, hanno deciso di determinare un doppio appuntamento settimanale anche per il programma di Italia 1 Le Iene. Quest’ultimo andrà in onda non solo il martedì, ma anche il venerdì e le conseguenze per il reality show di Canale 5 potrebbero essere disastrose.

Il cambio di programmazione in Mediaset

L’edizione di quest’anno del GF Vip sta facendo molta fatica ad imporsi nei palinsesti, specie per quanto riguarda l’appuntamento del venerdì sera. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini, infatti, di solito si mantiene sulla soglia del 15% e 17% di share, coinvolgendo un numero massimo di circa 2,5 milioni di telespettatori.

Ebbene, a partire da venerdì 29 ottobre, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. Mediaset, infatti, ha deciso di dare luogo ad un doppio appuntamento anche de Le Iene. Tale programma ha esordito nella serata del martedì, tuttavia, dal 29 ottobre, andrà in onda anche di venerdì. Questo, dunque, determinerà uno scontro all’interno dell’azienda che potrebbe rivelarsi deleterio per entrambi i programmi.

Le possibili conseguenze per GF Vip e Le Iene

Anche Le Iene, infatti, non sta riuscendo ad imporsi in termini di ascolti. Tale programma sta coinvolgendo, in media, 1,5 milioni di telespettatori, ottenendo così il 9% o massimo il 10% di share. Questo cambio di programmazione, quindi, potrebbe determinare la supremazia della Rai con Tale e quale show.

Il talent show condotto da Carlo Conti, infatti, registra in media un numero di ascolti pari al 21% di share. Ad ogni modo, la serata del venerdì sera è sempre stata molto complessa in quanto vanno in onda programmi piuttosto seguiti. Su NOVE, ad esempio, va in onda Fratelli di Crozza, mentre su Rete 4 c’è Quarto Grado che resta stabile tra il 6% e il 67% di share.