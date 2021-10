A fine ottobre, su Rai 2, tornerà in onda Il Collegio, il reality show più amato dalle nuove generazioni. Dopo il clamoroso successo dello scorso anno, è tutto pronto per l’inizio de Il Collegio 6, che si appresta a rallegrare le serate del mercoledì di tantissimi ragazzi (Champions League permettendo). A meno di un mese dalla prima puntata – qui il nostro approfondimento su quando inizia la sesta stagione – si conoscono tutti i nomi degli alunni che prenderanno parte all’edizione di quest’anno: in questo articolo vi sveliamo dunque il cast de Il Collegio 6.

Il Collegio 6: cast alunni

Ecco il cast ufficiale degli alunni che saranno protagonisti delle riprese de Il Collegio 6:

Sara Masserini , 16 anni di Colzate (provincia di Bergamo): chirichetta da 8 anni, secchiona da sempre, detesta far copiare i compiti agli altri compagni di classe. Su Instagram si chiama @saraa.masserini.

Alessandro Giglio , 15 anni di Torino: da grande sogna di diventare barbiere. I genitori si augurano che l'esperienza televisiva de Il Collegio lo aiuti a rispettare di più le regole. Su Instagram si chiama @alessandrogiglio._.

Gaia Cascino , 17 anni di Roma: di professione parrucchiera, ha lasciato la scuola dopo 2 bocciature. Segni particolari: spacca tutto quello che si ritrova sotto le mani quando è arrabbiata. Su Instagram si chiama @__cascinooss._.

Giovanni Junior D'Ambrosio , 15 anni di Napoli: alla scuola preferisce il cibo e cucinare. Il suo piatto migliore? La pasta con le patate. Su Instagram si chiama @giovannidambrosioufficiale.

Federica Cangiano , 14 anni di Napoli: fiera di essere napoletana, a scuola prenderebbe anche dei bei voti se non chiacchierasse con i suoi compagni di classe. Su Instagram è @federica_cangiano_.

Davide Maroni , 16 anni di Nova Milanese (provincia di Brianza): ama le sfide e vuole avere sempre l'ultima parola. Non cambierebbe i genitori adottivi con nessun'altra famiglia al mondo. Su Instagram si chiama @davide_maronii.

Vincenzo Rubino , 16 anni di Bari: pratica danza a livello sportivo da diversi anni, si definisce manipolatore e viziato. Su Instagram si chiama @vincenzorubinoo.

Rebecca Parziale , 14 anni di Genova: ha paura di partecipare a Il Collegio per il tradizionale taglio dei capelli. Ama stare al centro dell'attenzione e sa di piacere ai ragazzi.

Lorenzo Sena , 14 anni di Viareggio (provincia di Lucca): sogna di diventare un'imprenditore di una grande azienda. Segni particolari: non si emoziona facilmente. Su Instagram si chiama @lorenzosenaa_.

Maria Sofia Pia Federico , 16 anni di Valmontone (provincia di Roma): attività Lgbt+, si dice sicura che cambierà il mondo con le sue idee. Al momento è al lavoro su un'opera filosofica. Su Instagram si chiama @mariasofiapiafederico.

Cristiano Karol Russo , 15 anni di San Pietro Bernotico (provincia di Brindisi): ama Barbara d'Urso, è pettegolo e ha già previsto come sarà il giorno del suo funerale. Su Instagram si chiama @cristianorussoo_.

Sveva Accorrà , 14 anni di Monza: campionessa regionale di scherma, le piace andare a scuola. L'unico difetto che la madre le imputa è di ruttare in continuazione. Su Instagram è @svevaaccorra.

Simone Casadei , 16 anni di Coriano (provincia di Rimini). Carattere ribelle, alla scuola preferisce le moto, con cui conquista gran parte delle sue coetanee. L'esperienza a Il Collegio arriva dopo una bocciatura a scuola per le troppe note e sospensioni. Su Instagram si chiama @simonecaasadeii.

Beatrice "Kim" Genco , 14 anni di Paderno Dugnano (provincia di Milano): è la prima concorrente in 6 edizioni de Il Collegio nonbinary, non identificandosi né nel genere maschile né in quello femminile. Ama la musica rock, metal e punk. Su Instagram si chiama @kim_wasntfound.

Filippo Romano , 14 anni di Scandicci (provincia di Firenze): per la madre è un ragazzo d'altri tempi, e infatti Filippo ama follemente gli anni Settanta. A Il Collegio spera di dare il suo primo bacio. Su Instagram si chiama @_romanofilippo_.

Elisa Cimbaro , 14 anni di Tarvisio (provincia di Udine): look gotico, si dice incompresa dal resto dei coetanei (e dal mondo intero). Su Instagram si chiama @elisa_cimbaro.

Edoardo Lo Faso , 16 anni di Catania: studioso, va molto bene a scuola ma non ama essere al centro dell'attenzione. Segni particolari: conosce a memoria l'inno russo. Su Instagram si chiama @edoardo.lofaso.

Valentina Comelli , 15 anni di Zone (provincia di Brescia): vive in un paese di montagna in provincia di Brescia ed è convinta che le capre dell'azienda agricola di famiglia le sorridano. Su Instagram si chiama @vale.come.

Raffaele Fiorella , 16 anni di Barletta (provincia di Barletta-Andria-Trani): ama il calcio in maniera viscerale, da grande vuole diventare un telecronista sportivo, ed ha tutto il supporto della famiglia. Su Instagram si chiama @raffaelefiorellaa.

, 16 anni di Barletta (provincia di Barletta-Andria-Trani): ama il calcio in maniera viscerale, da grande vuole diventare un telecronista sportivo, ed ha tutto il supporto della famiglia. Su Instagram si chiama @raffaelefiorellaa. Anastasia Podeschi, 16 anni di Santarcangelo di Romagna (provincia di Rimini): si descrive come una ragazza senza peli sulla lingua, permalosa e testarda, detesta la vita monotona e il piattume. Su Instagram si chiama @anastasiapodeschi.

Dal 5 ottobre, su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai, sono disponibili in esclusiva e gratuitamente i video dei provini, con cui gli autori hanno allestito il cast della nuova edizione. Sempre su RaiPlay, ma dall’11 ottobre, saranno caricate le cosiddette backstories, le auto-presentazioni dei nuovi protagonisti de Il Collegio 2021.

La sesta stagione del reality di Rai 2 andrà in onda per 8 puntate, con la conclusione prevista per la settimana che precede le festività natalizie. Intanto, è stata confermata anche quest’anno la voce fuori campo di Giancarlo Magalli, di recente tornato alla ribalta della cronaca per il selfie della discordia con Sonia Bruganelli.

