Gabriele Parpiglia ha fatto delle agghiaccianti rivelazioni che riguardano Dayane Mello. Il giornalista si è molto occupato del caso inerente il presunto stupro accaduto a La Fazenda ai danni dell’ex gieffina. Ad ogni modo, nelle ultime ore è tornato sulla vicenda per portare alla luce dei retroscena inediti in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. In particolare è emerso il motivo per il quale la donna rimase nella casa malgrado la morte del fratello Lucas.

Chi manipola la vita di Dayane Mello?

Nel corso della puntata di ieri del programma di Gabriele Parpiglia chiamato “Bianco e Nero” il giornalista ha sviscerato una vicenda molto intricata che riguarda Dayane Mello. In studio era presente una cara amica della donna, la quale è stata d’aiuto per fare maggiore luce e chiarezza su alcune questioni. Sembra, infatti, che la vita di Dayane sia nelle mani di qualcun altro, che prenderebbe le decisioni al posto suo.

Queste persone sarebbero le stesse che avrebbero obbligato la donna a restare al GF Vip malgrado la morte del fratello Lucas. Allo stesso tempo, poi, sembrerebbero essere coloro i quali non starebbero facendo nulla per tirarla fuori dall’incubo della Fazenda. Ma chi sono queste persone così ambigue? A quanto pare, gli stessi parenti di Dayane.

La bomba sul fratello Juliano

In particolar modo, dietro le decisioni della modella pare ci sia, in modo predominante, suo fratello Juliano. Quando la produzione del GF Vip comunicò alla concorrente della prematura scomparsa di suo fratello, la donna manifestò la sua volontà di andare via dal programma. Tuttavia, subito dopo fu chiamata in confessionale per parlare con l’altro suo fratello Juliano.

Quest’ultimo, con la complicità di loro padre, pare esortò la donna a rimanere in quanto Lucas avrebbe voluto così. Juliano insistette così tanto, cercando di fare pressione psicologica sulla sorella, al punto da convincerla a cambiare idea e a proseguire la sua esperienza. Nel frattempo Dayane si trova ancora a La Fazenda, pertanto, non può replicare. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.