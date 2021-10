L‘oroscopo della settimana dal 25 al 31 ottobre sarà ricco di novità per tutti i segni zodiacali. La vita sentimentale, il lavoro e gli aspetti sociali si uniranno per dare vita a momenti imperdibili. I piani influenzeranno le nostre decisioni e ci guideranno all’interno della routine quotidiana. Ci sarà chi darà più spazio al lavoro e chi sarà più preso dalle questioni sentimentali.

Nel dettaglio, i Gemelli e la Vergine non potranno fare a meno di curare ogni singolo dettaglio, mentre il Toro e lo Scorpione seguiranno l’istinto. Il Leone dovrà far fronte a più impegni contemporaneamente e la Bilancia farà fatica a fidarsi del prossimo.

Ecco tutte le caratteristiche dell’oroscopo della prossima settimana!

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 ottobre: Ariete suscettibile, Toro impulsivo

Ariete: sarete molto suscettibili alle critiche. Non amerete ascoltare il parere altrui, soprattutto quando sarà negativo. Preferirete concentrarvi sulle vostre azioni e essere gli unici a giudicarle. Il partner potrebbe non accettare questo vostro atteggiamento e chiedervi di trovare un punto di incontro. Film consigliato: Regali da uno sconosciuto (Prime Video).

Toro: non darete molto spazio alle riflessioni perché saprete già quali saranno gli obiettivi che desidererete realizzare. Agirete seguendo l’istinto e i sentimenti. Le emozioni provate vi aiuteranno a non arrendervi e a seguire il percorso intrapreso. Il partner avrà un ruolo fondamentale in tutto ciò. Film consigliato: Anaconda (Netflix)

Gemelli: desidererete che la settimana parta in modo perfetto. Eviterete di delegare i vostri incarichi e proverete a impegnarvi al massimo. Troverete utili tutte quelle app aventi la funzione di eliminare le distrazioni e di aumentare la produttività. Il rapporto di coppia assumerà dei toni un po’ statici. Film consigliato: Pietro il fortunato (Netflix).

Cancro: la nuova settimana sarà caratterizzata da alti e bassi. Dovrete affrontare alcune tensioni con il partner e anche le giornate di lavoro saranno piuttosto stressanti. Un modo per allontanare l’ansia potrebbe essere quello di concentrarvi sui vostri hobby preferiti del momento. Film consigliato: Infinite (Prime Video)

25-31 ottobre, oroscopo della settimana: Leone impegnato, Bilancia sospettosa

Leone: la prossima settimana sarà ricca di impegni irrimandabili. Dovrete far fronte a tutte le vostre energie per riuscire a stare dietro a tutto. In alcuni momenti vi farete travolgere dallo sconforto, ma avrete accanto persone disposte ad aiutarvi e a darvi tutto il loro supporto. Ci sarà tanto spazio anche per le questioni romantiche. Film consigliato: La forma della voce (Netflix).

Vergine: sarete precisi in tutto ciò che farete. Dedicherete massima cura al lavoro e non darete modo alla stanchezza di prevalere sul vostro bisogno di ordine. Forse, alcuni vi considereranno un po’ troppo esagerati, ma voi sarete soddisfatti della vostra giornata. Film consigliato: Arrietty-Il mondo segreto sotto il pavimento (Netflix).

Bilancia: tenderete a mettere in dubbio le parole degli amici e del partner. Sarete sospettosi perché temerete di essere delusi di nuovo. Preferirete ritagliarvi un piccolo spazio solo per voi, in modo da potervi rilassare e pensare alla prossima mossa. Per fortuna, la vostra famiglia saprà comprendervi perfettamente. Film consigliato: Scusa mi piace tuo padre (Prime Video)

Scorpione: nulla vi impedirà di dare voce al vostro cuore. Metterete alle strette il vostro lato più razionale per consentire alle emozioni di prendere il sopravvento. Anche se alcune questioni vi spaventeranno, sarete pronti ad affrontarle a testa alta e senza alcuna esitazione. Film consigliato: Training Day (Netflix).

Oroscopo della settimana e profili zodiacali dal 25 al 31 ottobre: Acquario diligente, creatività per Pesci

Sagittario: questa settimana non inizierà nel migliore dei modi. Avrete bisogno di incrementare la vostra autostima, in modo da potervi confrontare con le sfide che vi attenderanno. I complimenti degli amici non vi aiuteranno e anche l’affetto del partner passerà in secondo piano. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare un percorso di crescita personale. Film consigliato: La fabbrica di cioccolato (Netflix).

Capricorno: dovrete destreggiarvi tra famiglia e lavoro. Non sarà facile conciliare tutti i vostri impegni, ma con un po’ di organizzazione riuscirete a fare tutto. Potrebbe essere il momento giusto per riprendere a praticare qualche sport. Psiche e mente ne gioveranno! Film consigliato: La ragazza senza nome ( Prime Video)

Acquario: farete di tutto per migliorare la vostra situazione economica. L’impegno che metterete sul lavoro, nel corso dei giorni, verrà ripagato e il capo sarà fiero di voi. Attenzione, però, ai rapporti con i colleghi: qualcuno di loro potrebbe essere eccessivamente geloso. Film consigliato: L’uomo sul treno (Prime Video)

Pesci: sogni e creatività coloreranno la vostra settimana. Sarete aperti a nuove idee e non vedrete l’ora di rendere note le intuizioni avute durante il weekend. Vi farete scivolare addosso le critiche perché avrete ben chiaro l’obiettivo da raggiungere. Il partner sarà dalla vostra parte. Film consigliato: Anni da cane (Prime Video).