Mediaset ha anticipato che nel 2022 ci saranno diversi cambiamenti all’interno del palinsesto televisivo. Alcune trasmissioni troveranno un nuovo spazio, mentre altre spariranno per sempre. Per esempio, sembra che Love is in the air non andrà più in onda e che il suo posto verrà preso dalle puntate inedite di Brave and Beautiful.

Un’altra novità che sicuramente non farà piacere ai fan più accaniti delle trasmissioni di Maria De Filippi sarà la cancellazione definitiva di Temptation Island.

Brave and Beautiful ritorna su Canale 5

Lo scorso settembre, in vista della nuova edizione di Uomini e Donne, Mediaset ha dovuto fare una scelta e ha deciso di sospendere Brave and Beautiful per lasciare spazio a Love is in the air. Fin dal primo momento, però, era chiaro non si sarebbe trattato di un addio definitivo e, infatti, pare che adesso l’amata soap sia pronta a tornare su Canale 5.

Anche se siamo ancora in attesa della conferma ufficiale, è probabile che Brave and Beautiful andrà a occupare la stessa fascia oraria di Love is in the air a partire da gennaio 2022.

Temptation Island cancellato

Dopo la fine della scorsa edizione di Temptation Island, già si era iniziato a vociferare su una sua possibile cancellazione. Questi rumors, con grande delusione di tutti i fan del reality, hanno trovato conferma. Purtroppo, non ci sarà più posto per l’amato programma ideato da Maria De Filippi. L’estate televisiva del 2022 dovrà rinunciare a tradimenti inaspettati e agli iconici falò di confronto.

Sembra, però, che Maria abbia in serbo delle nuove idee per un format televisivo del tutto inedito. I dettagli ancora non sono stati resi noti, ma è probabile che, nelle prossime settimane, ne sapremo di più.